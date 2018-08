En la fecha inaugural de la Zona 2 derrotaron 3-1 como visitantes a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y estiró su invicto en la temporada.

Tras el receso invernal, que sirvió para darle un poco de descanso a un equipo que llevó adelante un primer semestre extraordinario en el que ganó la primera fase de forma invicta, la Primera Damas del Campana Boat Club volvió al ruedo. Y volvió en la misma línea en la que estaba: ganando. Fue 3 a 1 GEBA "E" con goles de la volante ofensiva Damiana Pinto, de la capitana Constanza Santini, y de la atacante y máxima artillera del equipo y de la primera fase, María Eugenia Díaz, de tiro penal.

Fue un partido parejo, en el que las chicas dirigidas por Adrián Zottola notaron el cambio de categoría, sobre todo en lo que refiere al ritmo y a la intensidad del juego. Pero supieron jugarle de igual a igual a GEBA, desplegando mucha solidez en defensa y una buena efectividad a la hora de convertir.

Gran protagonista del partido, y responsable del resultado final, fue la arquera Romina Guerrero, clave para mantener el arco celeste en cero durante casi todo el partido, con grandes salvadas.

Otra jugadora destacada fue la zarateña Damiana Pinto, que abrió el marcador y llegó a los cuatro partidos consecutivos anotando goles. Su conquista llegó de un desvío tras un córner corto. El segundo tanto lo hizo Constanza Santini, que también tras un córner corto empujó la bocha que había quedado sobre la línea del arco. Y el tercero fue producto de un penal cometido contra la delantera Julieta Dabusti, quien recibió una infracción en el área de parte de la arquera porteña Martina Marchesín cuando quiso evitar que la delantera del CBC la eluda y defina con el arco libre. La encargada de convertirlo en gol fue María Eugenia Díaz, máxima anotadora de la Primera F2 en la primera mitad de la temporada.

Con el partido 1 a 0 a favor, las chicas de Campana tuvieron que pasar por un momento feo: defendiendo un córner corto, GEBA levanta la bocha y lastima a Melina Dabusti en la cabeza, produciéndole un importante corte. La jugadora debió ser derivada a un sanatorio. Afortunadamente, se recuperó rápido, está bien y el CBC logró mantenerse en partido y continuar jugando concentrado.

La formación inicial del CBC en este primer partido camino al segundo ascenso de categoría estuvo conformada por Romina Guerrero; Candela Corrata, Melina Dabusti, Florencia Núñez, Costanza Santini; Camila Pérez Johanneton, Camila Tenembaum, Damiana Pinto; María Eugenia Díaz, Sofía González y Julieta Dabusti.

El plantel se completó con Agustina Mayer, Bárbara Brezzi, Camila Bidegain, Candelaria Noir, Daniela Merlotto, Josefina Pérez Johanneton, Karen Farías, María Luz Gentilini y Oriana Comuzzi.

Los restantes partidos de la jornada finalizaron con los siguientes resultados: El Retiro 0-1 Belgrano Day School; Universitario de La Plata ´´C´´ 0-1 S.I.C. ´´D´´; Manuel Belgrano 0-2 Camioneros; San Carlos ´´B´´ 1-1 Los Pinos, Regatas Avellaneda ´´B´´ 1-2 San Martín ´´C´´.

La próxima fecha se jugará el próximo sábado 11 y tendrá a las chicas del Campana Boat Club recibiendo a Regatas Avellaneda "B". El resto de la fecha se completa con: GEBA ´´E´´ vs. El Retiro; San Martín ´´C´´ vs. San Carlos ´´B´´; Los Pinos vs. Manuel Belgrano; Camioneros vs. Universitario La Plata "C"; y SIC ´´D´´ vs. Belgrano Day School.

CATEGORIAS MENORES

Además de la Primera, frente a GEBA "E" también se presentaron las divisiones menores del CBC con los siguientes resultados:

-Intermedia: empate 0-0

-Quinta División: victoria 8 a 0 con goles de Delfina Fernández Palazuelo (3), Chiara Faggioli (2), Catalina Arrambide, Martina De La Barrera y Jorgelina Panico.

-Sexta División: victoria 10 a 0 con tantos de Florencia González (3), Delfina Fernández Palazuelo (2), Catalina Arrambide, María Luz Balerio Echeverría, Miranda Carchini, Karen Isauro y Valentina Núñez.

-Séptima: victoria 5 a 1 con goles de María del Pilar González (2), Valentina Amado, María Luz Balerio Echeverría y María Paz Pérez Johanneton.