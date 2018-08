La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/ago/2018 Retiran alimentos asociados a un brote de listerosis que causó 9 muertes en Europa







Son productos congelados a base de maíz y otros vegetales de distintas marcas provenientes de una planta húngara. La Dirección de Bromatología del Municipio realiza inspecciones a fin de detectar y retirar los lotes en nuestra ciudad. Luego que ayer se difundiera el alerta por la prohibición de diferentes productos congelados por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la Dirección de Bromatología y Zoonosis del Municipio realiza inspecciones en supermercados a fin de detectar y retirar los lotes no que son aptos para consumo. Se trata de productos congelados a base de maíz y otros vegetales de distintas marcas provenientes de la planta húngara Greenyard Frozen Hungary Kft. La decisión obedece a que el Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) reportó que "productos procesados en ese establecimiento entre el 13 de agosto de 2016 y el 20 de junio de 2018, están involucrados en un brote de listeriosis" que ya provocó 9 muertes en Europa. Por ello, el responsable de dicha dirección municipal explicó que si bien se está coordinando el retiro del mercado de las partidas detalladas por ANMAT (Frío Polar S.A., Nutrifrost S.A. y Compañía Industrial Frutihortícola S.A.), recomendó tanto a los dueños de comercios del rubro alimenticio como a los vecinos que tengan estos productos en su poder que se abstengan de venderlos, utilizarlos o consumirlos. EL ALERTA La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió al Ministerio de Salud Pública acerca de un brote de Listeria en Europa, una infección asociada a la ingesta de productos congelados. La enfermedad se detectó a raíz de productos derivados del maíz producidos en Hungría. La Listeriosis es una infección que se produce por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, la cual logra crecer incluso en productos refrigerados y se elimina durante la cocción. Es una zoonosis poco frecuente en humanos, pero extremadamente grave. Tiene poca morbilidad, pero muy alta mortalidad (30%) que en el caso de grupos sensibles se eleva aún más (hasta un 70%). La enfermedad afecta principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunológicos debilitados, mujeres embarazadas y recién nacidos. Rara vez, las personas sin estos factores de riesgo también pueden verse afectadas. Una persona con listeriosis generalmente tiene fiebre y dolores musculares, a menudo precedidos por diarrea u otros síntomas gastrointestinales.

SE TRATA DE PRODUCTOS CONGELADOS A BASE DE MAÍZ Y OTROS VEGETALES DE DISTINTAS MARCAS PROVENIENTES DE UNA PLANTA DE HUNGRÍA. DETALLE DE LOS PRODUCTOS RETIRADOS DEL MERCADO Empresa Frío Polar S.A. 1) Choclo entero IQF x 1 kg y 2,5 kg marca: Arganic, Lotes M -17218/1, M -18118/1, M- 17718/8, M -17818/2 con Vto.: 06/10/19, Lotes M- 18318/3, M- 17218/2 con Vto.: 12/10/19. 2) Mix Primavera IQF x 2,5 kg marca: Arganic, Lotes: M - 11718/5, M-17218/3 con Vto.: 09/12/18; M-18318/1, Vto.: 17/12/18. 3) Mix Primavera especial IQF x 15 kg marca: Arganic, Lote M-17818/1, Vto.: 17/12/18, 4) Mix Primavera cortado genérico IQF -1 kg, M 11718/6, Vto. 09/12/18.Con RNPA Nº E/T 4049-28232/17 Empresa Nutrifrost S.A. 1) Choclo Supercongelado, marca ARO, 2500 grs, RNPA Nº 02-575911, 4089-10454/13 lotes/vto: 163-17/ 12/06/19,179-17/ 28/06/19 y 312-17/ 08/11/19. 2) Choclo Supercongelado, marca DIA 350 grs., RNPA Nº 4089-12030/09, lote/vto: 160-17/ 09/06/19,175-17/ 24/06/19,179-17/ 28/06/19, 187-17/ 06/07/19, 159-17/ 16/09/19, 265-17/ 22/09/19, 269-17/ 26/09/19, 272-17/ 29/09/19, 290-17/ 17/10/19, 300-17/ 27/10/19 y 301-17/ 28/10/19. 3) Choclo Supercongelado, marca ERIN, 2500 grs., RNPA Nº 02-559572, lotes/vto: 163-17/ 12/06/19, 179-17/ 28/06/19, 227-17/ 15/08/19, 268-17/ 25/09/19 y 294-17/ 21/10/19. 4) Choclo Supercongelado, marca JUMBO, RNPA Nº 02-575911, 300 grs, lote/vto: 205-17/ 24/07/19. 5) Choclo Supercongelado, marca LA ANONIMA 300 grs., RNPA Nº 02-590262, lotes/vto: 198-17/17/07/19, 206-17/ 25/07/19, 269-17/ 26/09/19 y 322-17/ 18/11/19. 6) Choclo Supercongelado, marca MOLTO, RNPA Nº 02-585385, 300 grs, lote/vtos: 235-17/ 25/08/19 y 243-17/ 31/08/19. 7) Choclo Supercongelado, marca NELO, 2500 grs., RNPA Nº 02-590262, lotes/vto:163-17/ 12/06/19, RNPA Nº 02-576178, lotes/vto: 175-17/ 24/06/19 , 227-17/ 15/10/19, 162-17/ 19/09/19, 312-17/ 08/11/19, 325-17/ 21/11/19 y RNPA Nº 02-575911, lote: 179-17/ 28/06/19. 8) Choclo Supercongelado, marca, MAGLIA, 300 grs., RNPA Nº 02-581452, lotes/vto: 192-17/ 11/07/19, 198-17/ 17/07/19, 259-17/ 16/09/19 y 272-17/ 29/09/19. 9) Mix de Vegetales Supercongelado, marca DIA, 400 grs., RNPA Nº 4089-10452/13 lotes/vto: 188-17/ 07/07/19, 247-17/ 04/09/19, 292-17/ 19/10/19, 320-17/ 16/11/19. 10) Ensalada Ibiza Supercongelada, marca DIA, RNPA Nº 4089-12030/09, 350 grs., lotes/vto: 205-17/ 24/07/19, 240-17/ 28/08/19, 266-17/ 23/09/19, 273-17/ 30/09/19 y 290-17/ 17/10/19. 11) Mix Primavera Supercongelada, marca CARREFOUR, RNPA Nº 2906-17161/14, 300 grs. lotes/vto: 280-17/ 07/10/19. 12) Mix Primavera Supercongelada, marca DIA, 500 grs., RNPA Nº 4089-12030/09, lotes/vto: 184-17/ 03/07/19,192-17/ 11/07/19,200-17/ 19/07/19, 303-17/ 30/10/19, 311-17/ 07/11/19 y 326-17/ 22/11/19. 13) Mix Primavera Supercongelada, marca ERIN, 1000 grs., RNPA Nº 02-590313, lotes/vto: 184-17/ 03/07/19, 234-17/ 22/08/19 y 326-17/ 22/11/19. 14) Mix Primavera Supercongelada, marca ERIN, RNPA Nº 02-590313, 2500 grs., lote/vto: 186-17/ 05/07/19. 15) Mix Primavera Supercongelada, marca GREAT VALUE, 400 grs., RNPA Nº 02-572770, lotes/vto:264-17/ 21/09/19, 269-17/ 26/09/19, 273-17/ 03/10/19 y 326-17/ 22/11/19. 16) Mix Primavera Supercongelada, marca LA ANONIMA, 400 grs., RNPA Nº 02-570639, lotes/vto: 234-17/ 22/08/19, 269-17/ 26/09/19, 298-17/ 25/10/19 y 311-17/ 07/11/19. 17) Mix Primavera Supercongelada, marca MAGLIA, 400 grs., RNPA Nº 2906-12815/17, lotes/vto: 198-17/ 17/07/19, 200-17/ 19/07/19, 205-17/ 24/07/19, 298-17/ 25/10/19 y 311-17/ 07/11/19. 18) Relleno para Tacos con Pollo, marca MAGLIA, RNPA Nº 2906-11050/16 400 grs, lote/vto: 212-17/ 31/07/19. 19) Relleno para tarta de Vegetales Supercongelados, marca MAGLIA, 400 grs., RNPA Nº 02-581375, lotes/vto: 202-17/21/07/19, 282-17/ 09/10/19 y 327-17/ 23/11/19. 20) Sopa Supercongelada, marca LA ANONIMA, 400 grs., RNPA: 2906-290/15, lote/vto: 192-17/ 11/07/19. 21) Wok de Pollo Supercongelado, marca DIA, 400 grs., RNPA: 4089-5282/10, lotes/ vto:213-17/ 01/08/19, 223-17/ 11/08/19 y 268-17/ 25/09/19. 22) Wok de Pollo Supercongelado, marca GREAT VALUE, 400 grs., RNPA: 02-576913 lotes/vto: 188-17/ 07/07/19, 223-17/ 11/08/19 y 268-17/ 25/09/19. 23) Wok de Pollo Supercongelado, marca LA ANONIMA, 400 grs., RNPA: 02-576836 lotes/vto: 181-17/ 10/07/19, 192-17/ 11/07/19 y 249-17/ 06/09/19. 24) Wok de Pollo Supercongelado, marca MAGLIA, 400 grs., RNPA: 02-584797 lote/vto: 263-17/ 20/09/19. 25) Wok de Vegetales, marca ERIN, 2500 grs., RNPA: 02-587329 lote/vto: 315-17/ 11/11/19. 26) Wok de Vegetales Supercongelados, marca MAGLIA, 400 grs., RNPA Nº 02-581376, lotes/vto: 206-17/ 25/07/19, 304-17/ 31/10/19. 27) Wok de Vegetales Supercongelado, marca JUMBO, 400 grs, RNPA Nº 2906-2984/15 lotes/vto: 188-17/ 07/07/19 y 319-17/ 15/11/19. 28) Wok de Vegetales Supercongelado, marca LA ANONIMA, 400 grs., RNPA Nº 2906-2488/15, lotes/vto: 319-17/ 15/11/19, 320-17/ 16/11/19. Empresa Compañía Industrial Frutihortícola S.A. 1) Choclo Supercongelado, marca: CIFSA, RNPA: Exp. 4049-28183-2017; Lotes/ Vto.: 55227171 / 15/08/19, W6313G8 / 09/11/18 55143171/ 23/05/19, 55206171 / 25/07/19, 55208171 / 27/07/19, 55263171 / 20/09/19, 55265171 / 22/09/19, 55276171 / 03/10/19, 55279173 / 06/10/19, 55308171 / 04/11/19, 55314171 / 10/11/19, 55322171 / 18/11/19 2) Ensalada primavera congelada, marca: CIFSA, RNPA: 4049-28233-2017; Lotes / Vto: w7897i8 / 11/04/19, 55143171 / 23/05/19, 55160171 / 09/06/19, 55178171 / 27/06/19, 55179171 / 28/06/19, 55143171 / 23/05/19, 55181171 / 30/06/19. 3) Arvejas supercongeladas, marca: CIFSA, RNPA: 4049-28233-2017; Lote/ Vto.: 55026181/ 26/01/20, 55074181/ 15/03/20, 55143171 / 23/05/19, 55149181 / 26/05/20, 55275171 / 02/10/19, 55326171/ 22/11/19. Con RNE 02-033570

Retiran alimentos asociados a un brote de listerosis que causó 9 muertes en Europa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: