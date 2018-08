La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/ago/2018 "Ninguno de los concejales de Cambiemos pudo explicar por qué figuran en la lista de aportantes truchos"







Desde el PJ-Unidad Ciudadana se refirieron al cruce con el oficialismo durante la última sesión del HCD y volvieron a pedir explicaciones en torno a los nombres de funcionarios y concejales de nuestra ciudad que figuran en las denuncias por falsos aportes en las dos últimas campañas electorales. También cuestionaron la postura del oficialismo ante los despedidos de Atucha. La presentación de un pedido de informes por parte del bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana, solicitando al Gobierno Provincial explicaciones sobre la aparición de funcionarios y concejales de nuestra ciudad en el listado de "aportantes truchos" en las dos últimas campañas electorales, generó un fuerte cruce con los ediles del oficialismo en la última sesión del Concejo Deliberante. Sin embargo, desde la bancada aclararon: "No hemos encontrado respuesta alguna a nuestro pedido, ni a las dudas que toda la comunidad tiene respecto a la financiación de la última campaña de Cambiemos". Al analizar lo sucedido en el recinto, el concejal José Insausti señaló: "Los concejales de Cambiemos eligieron el camino de la verborragia de la mano de (Carlos) Cazador y en lugar de explicarle a los vecinos si hicieron o no esos aportes, desparramaron chicanas a los gritos, armando un circo mediático con todo el cotillón necesario para eludir una explicación que debiera ser sencilla: si efectivamente realizaron o no los aportes señalados en el listado presentado ante la Justicia, o bien, son también aportantes truchos como tantos otros que ya denunciaron no haber hecho contribuciones pese a figurar como tales". Aunque no hubo debate por el pedido en sí, el tema salió a la luz cuando el oficialismo intentaba justificar su no acompañamiento al proyecto presentado también por la oposición, que contemplaba la situación de los trabajadores despedidos en Atucha. Al respecto, Romina Carrizo aseguró: "Tampoco los concejales pudieron explicarles a los trabajadores por qué no los acompañaron solidarizándose por los despidos y el desguace del proyecto nacional energético. Se pasaron toda la campaña hablando de transparencia, pero ahora que los cuestionados son ellos, prefieren embarrar la cancha en lugar de responder concretamente a los vecinos sus dudas". Finalmente, la Presidenta del bloque peronista, Soledad Calle, lamentó la actitud de los concejales de Cambiemos: "Mientras los trabajadores en el recinto les pedían que hablen sobre la situación que atraviesan, sobre los despidos y la paralización de las obras en Atucha, ellos apostaron a la fórmula del desprestigio y la mentira. Pero ninguno de los concejales pudo explicar por qué figuran en la lista de aportantes truchos de Cambiemos. Lo cierto es que ni mis compañeros de bloque ni yo figuramos en cuadernos o listados fraudulentos. No pueden decir lo mismo el Intendente Abella, la Jefa de Gabinete Mariela Schvartz, el Presidente del HCD, Sergio Roses, el Concejal Diego Lis y la Concejal Norma Ibarra, quienes todavía no explicaron por qué figuran en un listado viciado de irregularidades, donde funcionarios no han podido probar ni documentar si realmente hicieron esos aportes, o son parte de una gigantesca operación de lavado de dinero y violación a la Ley de financiamiento electoral".



