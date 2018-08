"El oficialismo tiene un concejal hablador y ocho levanta manos", disparó el edil del FR-PJ. El concejal del bloque Frente Renovador-PJ, Marco Colella, se refirió a última sesión del Concejo Deliberante y cargó contra su par Carlos Cazador y la bancada de Cambiemos que preside: "El oficialismo tiene un concejal hablador y ocho levanta manos", señaló. "Nos gustaría empezar a escuchar la voz de los demás integrantes del bloque oficialista y no solamente la del concejal ‘hablador’; queremos saber qué opinión tienen los demás concejales de los temas que se debaten en el recinto", afirmó Colella. "El oficialismo dice que la oposición es autoritaria y agresiva pero no miran hacia adentro de su bancada, donde es marcado el autoritarismo del Presidente del bloque que lleva a sus concejales de las narices", expresó Colella, quien denunció que Cazador busca consensos "poniendo condiciones que después en el recinto vuelve atrás". Por último, el concejal del FR aseguró que "violencia es no respetar la voluntad de la mayoría de los concejales" y que "en el recinto se generan cuestiones que benefician a los vecinos y que el intendente (Sebastián Abella) termina vetando".

COLELLA SEÑALÓ QUE CAZADOR ES AUTORITARIO Y QUE BUSCA CONSENSOS “PONIENDO CONDICIONES QUE DESPUÉS EN EL RECINTO VUELVE ATRÁS".



Colella cargó contra Carlos Cazador y el bloque Cambiemos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: