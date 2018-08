La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/ago/2018 Continúa el curso de formación para organizaciones de la sociedad civil







El segundo encuentro fue sobre "Elaboración de Proyectos Sociales", a cargo de Pablo Marsal. Participaron más de 90 vecinos. Más de 90 vecinos participaron este sábado del segundo encuentro del curso de formación avanzada sobre "Gestión y Sustentabilidad de las Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil" realizado en las instalaciones del Colegio Armonía. En esta oportunidad, Pablo Marsal presentó el módulo titulado de "Elaboración de Proyectos Sociales" en el que destacó la importancia de las sociedades civiles asegurando que "en primer lugar transforman la realidad". "Vivimos en momentos difíciles, en los que las comunidades pueden atravesar una etapa de escepticismo. Este tipo de curso tiene como objetivo transformar esa parte de la realidad con la participación de los vecinos", agregó. Además, Marsal destacó que "las organizaciones sociales no están constituidas para complementar la acción social del Estado. Es decir, las ONG pueden resolver cuestiones que el Estado por su tamaño y su burocracia no pueden hacer". Finalmente mencionó que muchas instituciones civiles logran realizar proyectos exitosos que "el Estado lo observa, lo toma. Lo mismo ocurre con las empresas". De esta manera, continúa con éxito el curso que tiene como objetivo brindar conocimientos de gestión y administración para que las entidades no gubernamentales puedan llevar adelante su desarrollo de una manera efectiva. Los próximos encuentros serán los sábados 11 y 25 y abordarán la evaluación de proyectos sociales. Los interesados en participar deberán inscribirse enviando un mail a contacto@colegioarmonia.edu.ar o llamando al 447354. La actividad es organizada por el Colegio Armonía en alianza con el Municipio y cuenta con el auspicio de la empresa Axion Energy. Acompañando la segunda jornada del curso estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Territorial, Javier Contreras; el director de Entidades de Bien Público, Pablo Mosqueira; y la directora general de la Unidad Académica Armonía, Nora Taret.

Pablo Marsal protagonizó el segundo encuentro





Mosqueira y Contreras acompañaron al disertante y Nora Taret





Con la participación de más de 90 disertantes se realizó una segunda jornada de capacitación

