El plantel dirigido por Pereyra y Medina disputará tres amistosos esta semana. Camino al próximo campeonato de la Primera D, cuya fecha de inicio sería el 1º de septiembre, aunque todavía no está clara la forma de disputa que tendrá ni cómo será la temporada siguiente (existe la posibilidad de que la D y la Primera C se fusionen), el plantel de Puerto Nuevo sigue avanzando en su preparación para el debut. En ese sentido, el equipo conducido por Carlos Pereyra y Hugo Medina viene trabajando intensamente desde lo físico bajo las órdenes de Gastón De Armas, pero sin descuidar el balón. "Estamos haciendo muchos trabajos físico-técnicos, con mucha pelota", le contó "Jetín" Pereyra a La Auténtica Defensa. Y en ese aspecto, el cuerpo técnico ya confirmó tres amistosos para esta semana: el miércoles se medirá con Justo José de Urquiza (recientemente ascendido a la Primera B Metropolitana); el viernes lo hará con Defensores de La Esperanza (de la Liga Campanense); y el sábado frente a Real Pilar (de la Primera D). "Nos salieron estas oportunidades y no las queremos desaprovechar", contó Pereyra sobre estos amistosos que se le vienen al Auriazul. El viernes de la semana pasada, el plantel Portuario se dividió en dos y también realizó diferentes ensayos: un grupo viajó para jugar como visitante frente a Argentino de Merlo (derrota 3-0) y otro enfrentó a La Catedral de Hurlingham como local (victoria 6-0).

PUERTO NUEVO YA DISPUTÓ AMISTOSOS FRENTE A MUÑIZ (FOTO), BARRACAS CENTRAL Y ARGENTINO DE MERLO. ESTA SEMANA SE MEDIRÁ CONTRA JJ URQUIZA, DEFENSORES DE LA ESPERANZA Y REAL PILAR.



Puerto Nuevo intensifica su preparación fútbolística

