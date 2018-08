La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/ago/2018 Comer bien y hacer dieta no es lo mismo







Lo has oído mil veces: el ejercicio es determinante para estar en forma, pero una alimentación sana es igualmente fundamental. Pero a la hora de la verdad, ponerlo en práctica no es tan fácil. Muchas personas aprecian las frutas y verduras, los granos integrales y el pescado, pero otras realmente no saben bien qué es una lechuga, cómo comer sin llenar medio plato de patatas fritas o creen que un almuerzo sin carne es "como no haber comido". Es fácil imaginar lo difícil que puede ser para estas personas llevar una dieta, sea por la línea o la salud. Te damos unos tips para ayudarte, si eres uno de ellos. 1) Date caprichos y come sin culpa: lo prohibido es más deseado y cuanto más restrictiva sea la dieta más nos obsesionamos con lo que no podemos comer. 2) Come natural: la moderación funciona sobre todo en el caso de los alimentos procesados. La comida natural no solo es más sabrosa y nutritiva, sino que tiene menos aditivos y riesgos para la salud que la procesada. 3) Elige integral: lo integral está asociado a las dietas y por ello muchas personas (sobre todo hombres) saltan en la silla si se les sugiere que coman productos integrales. Pero el caso es que lo integral no solo no es "light" y te dejará con hambre, sino todo lo contrario: tiene más nutriente y de hecho te dejará saciado por más tiempo. 4) Yogur natural, un aliado: 5) Mejora los snacks: si pasas hambre olvídate, dejarás la dieta. Además se recomienda comer cinco veces al día (ojo, no pellizcar continuamente). Pero ojo, lo ideal es que esas comidas entre horas no se limiten a calorías "vacías" como pan y galletas, sino que combinen grupos de alimentos, mezclando por ejemplo fibra y proteínas, y con menos carbohidratos. 6) Come más fruta: esto lo tienes más que oído. ¡Y no es tan difícil! Cambiar al menos un refresco por día por un jugo de fruta natural es una idea, por ejemplo. 7) Desayuna: "No te saltes el desayuno" es otra frase que has debido oír hasta la saciedad. Todos los médicos y nutricionistas coinciden en la importancia del desayuno para el desempeño durante el día, y múltiples estudios aseguran que quienes no desayunan o lo hacen mal suelen tener más riesgo de sobrepeso o diabetes. 8) Come carbohidratos en el desayuno: eliminar totalmente los carbohidratos no es la clave del éxito a largo plazo, asegura, y la dieta ha de ser equilibrada. 9) No más crotones: no hay que ponerse radical, pero sí eliminar las pequeñas cosas de la dieta que nos hacen engordar y no alimentan. En el caso de las ensaladas, fuera crotones y salsas ya preparadas. En lugar de eso y para hacerlas más suculentas, añade palta o aguacate, frutos secos, semillas, queso bajo en grasa, pavo… hay muchas opciones. En cuanto al aliño, si no te vale con aceite virgen y vinagre balsámico, prueba añadiendo yogur o un poco de mostaza, por ejemplo, además de hierbas frescas. Las posibilidades también son amplias. 10) Nada de frituras: en la medida de lo posible, escoge alimentos asados, a la plancha, cocidos… freír solo incrementa calorías y resta calidad nutricional. 11) Elimina las salsa preparadas. 12) No es malo tener hambre: sentir algo de hambre entre comidas no es un problema sino una simple señal de que el cuerpo necesita ser reabastecido. FUENTE: CAMBRIDGE WEIGH PLAN



Comer bien y hacer dieta no es lo mismo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: