En la explanada municipal, un grupo de mujeres realizó una performance inspirada en la exitosa serie A Handmaid´s Tale. El Senado de la Nación votará hoy la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por ahora, se impondría la negativa. El debate por el aborto dio vía libre a formas de expresión por demás originales. Y en la previa a la histórica votación que se llevará a cabo hoy en el Senado de la Nación lo sigue haciendo: este martes, mujeres realizaron una performance inspirada en la serie estadounidense A Handmaid´s Tale en la explanada del Palacio Municipal con la que sorprendieron a los vecinos que circulaban por el centro en horas de la tarde y volvieron a dejar en claro su exigencia de aborto legal, seguro y gratuito. "Nos parece necesario mostrar en Campana que hay pibas que apoyan y desde el arte visibilizar la problemática que estamos viviendo", expresó Carla Morales Ríos, la impulsora de la iniciativa, que contó con el acompañamiento de diversos grupos feministas locales. Morales Ríos leyó una carta escrita por la autora del libro en el que se basa la serie, la canadiense Margaret Eleanor Atwood, dirigida a los políticos de nuestro país que tienen en sus manos la decisión de reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hizo frente a una hilera de vecinas vestidas con túnica roja y gorro blanco -vestuario aportado por la agrupación Periodistas Argentinas -, el atuendo característico de las mujeres de A Handmaid´s Tale, una obra distópica donde el yugo del género femenino es llevado al extremo. "Por lo que escuché, hay menos senadores, pero siento que la fuerza la vamos a hacer en las calles porque es lo único que queda", afirmó Morales Ríos al ser consultada por las expectativas en la votación de hoy, que se llevará a cabo en el Congreso nacional y para la que se prevé masivas movilizaciones tanto de los sectores a favor como en contra de la iniciativa. Por ello se dispusieron múltiples cortes de calle que afectarán el tránsito vehicular y el recorrido de más de 40 líneas de colectivos. Incluso la estación Congreso de la línea A de subte permanecerá cerrada durante todo el día. Los militantes a favor de la legalización del aborto se ubicarán hacia avenida Rivadavia, (lado norte de la Plaza). Quienes se oponen, por su parte, irán por Hipólito Yrigoyen (lado sur de la Plaza). En tanto, el perímetro comprendido entre avenida Leandro N. Alem-Paseo Colón; avenida Independencia; avenida Jujuy-Pueyrredón; y avenida Córdoba estará afectado, por lo que el tránsito particular y el transporte público deberá desviarse. En total, 41 líneas de colectivos verán sus recorridos afectados. Según informó el Ministerio de Transporte porteño, con el objetivo de mejorar la circulación de los vecinos en la zona, se reforzará la presencia de agentes de tránsito y de los recursos para agilizar el flujo vehicular en la zona de Macrocentro y Congreso Nacional. Serán 450 agentes los que participarán del ordenamiento del tránsito en las inmediaciones. Además, se estima el despliegue de un fuerte operativo de seguridad para evitar enfrentamientos. La decisión de la senadora del FPV Silvina García Larraburu de no acompañar el proyecto de legalización del aborto apenas 72 horas antes de la votación, consolidaría la negativa con 37 votos. Los votos a favor serían 31 y no se necesitaría la intervención de la vicepresidenta Gabriela Michetti, ferviente detractora de la ley. Del resto de los anuncios se desprende que solamente ocho de los 25 senadores de Cambiemos votarán a favor. En el interbloque oficialista, la UCR es el bloque más contrario a la legalización del aborto: nueve de sus 12 integrantes votarán en contra, según un relevamiento del portal especializado Parlamentario. En el PRO, en cambio, hay cinco senadores en contra y cuatro a favor.

En nuestra ciudad, en las horas previas a la sesión en el senado, un grupo de mujeres realizó una performance inspirada en la exitosa serie A Handmaid´s Tale en la explanada municipal.





La impulsora de la iniciativa, Carla Morales Rìos, leyó una carta escrita por la autora del libro en el que se basa la serie. El escrito está dirigido a los políticos de nuestro país que tienen en sus manos la decisión de reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo. EL MUNDO, ATENTO AL DEBATE ARGENTINO Amnistía Internacional publicó este martes una provocativa contratapa sobre la legalización del aborto en la edición del New York Times International. En el aviso, totalmente verde en solidaridad con el color de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, les dice a los senadores de Argentina que el mundo los está mirando. Y en la imagen (derecha) se lee la consigna "ADIOS" ariiba de una percha, un elemento que aún hoy se usa en algunos lugares donde el aborto es clandestino. En tanto, entre los miles de mensajes sobre el debate que se viralizaron desde distintas parte del planeta, ayer pegó muy fuerte en las redes sociales argentinas el tuit de la célebre actriz Susan Sarandon (ver imagen).

LA CONTRATAPA DEL NEW YORK TIMES DE AYER: TODA VERDE Y PIDIENDO #ABORTOLEGALYA PARA NUESTRO PAÍS. FIRMADA POR AMNESTY INTERNACIONAL.





LA ACTRIZ SUSAN SARANDON TAMBIÉN SE REFIRIÓ A LA VOTACIÓN EN EL SENADO: "LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO NO EVITA QUE LAS MUJERES INCURRAN EN ABORTOS; LAS FUERZA A RECURRIR A LUGARES INSEGUROS Y CLANDESTINOS. SENADORES, EL MUNDO LOS ESTÁ MIRANDO", ESCRIBIÓ LA ESTRELLA DE HOLLYWOOD. #Ahora con una performance inspirada en la serie A Handmaid's Tale, vecinas exigieron la legalización del aborto pic.twitter.com/yqGAjR8lbQ — Magui Felizia (@mawifelizia) 7 de agosto de 2018

