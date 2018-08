La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/ago/2018 Plaza 1º de Mayo:

Ocurrió ayer en el Bv Sarmiento luego que la Renault Kangoo se cruzara de mano e impactara al micro. No se registraron heridos de gravedad. Una camioneta chocó de frente ayer con un colectivo en el boulevard Sarmiento, frente a la plaza 1º de Mayo, en un accidente que afortunadamente no dejó heridos de gravedad, aunque una mujer y dos menores, quienes viajaban en la camioneta, fueron derivadas al Hospital San José para su observación y atención. Según trascendió, todo ocurrió en horas de la mañana cuando la conductora de la Renault Kangoo, que se dirigía hacia el centro de la ciudad, perdió el control de su vehículo, se cruzó de mano e impactó al colectivo que circulaba en dirección a la avenida 6 de Julio. Entre los ocupantes del micro de la línea 6 de Julio, dos pasajeros aseguraron haber sufrido dolorosos traumatismos, pero igualmente rechazaron ser trasladados al Hospital San José por el personal de Bomberos Voluntarios que trabajó en esta emergencia. En el lugar también se hicieron presentes móviles y personal del Comando de Patrulla y de la Dirección de Tránsito.

No se registraron heridos de gravedad.





EL ACCIDENTE SUCEDIÓ EN HORAS DE LA MAÑANA. EN LA CAMIONETA VIAJABA UNA MUJER CON DOS MENORES.





#Dato Choque frontal de Renault Kangoo y Colectivo de Línea 6 de Julio en diagonal Sarmiento, plaza Primero de Mayo, una mujer y dos nenas trasladadas al Hospital por Bomberos móvil 43, Comando zona 1 y Dirección de Tránsito señalizando, no hubo pasajeros heridos pic.twitter.com/0iAutZ6sMI — (@dantrila) 7 de agosto de 2018

