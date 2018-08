El intendente Abella supervisó las obras en el barrio Dallera que son financiadas por Nación y buscan mejorar la circulación de los colectivos. Las obras de asfalto por donde circula el transporte público de pasajeros no se detienen. Y esta semana se desarrollaron sobre la calle Chacabuco del barrio Dallera. Se trata de unos 400 metros desde colectora hasta Saavedra que permitirá una mejor circulación y mayor seguridad vial a los vecinos y a los colectivos. El intendente Sebastián Abella se acercó este martes al lugar para constatar "in situ" el progreso de los trabajos que se concretan con fondos provenientes del Ministerio de Transporte de la Nación. "Estoy feliz de poder seguir llevando obras a los barrios que cambian la realidad de los vecinos. Porque el asfalto no solo mejora el servicio que brindan los colectivos sino también que impactan positivamente en su vida cotidiana al realzar el aspecto de la zona", aseguró Abella, que además compartió la alegría de los frentistas que se sorprendieron gratamente con la obra. "Ellos, al igual que yo, están conformes con los trabajos", concluyó el Intendente.

Se asfaltaran unos 400 metros desde colectora





ABELLA DIJO ESTAR "FELIZ DE PODER SEGUIR LLEVANDO OBRAS A LOS BARRIOS". Comenzaron las obras de reasfaltado de la calle Chacabuco desde Colectora Sur en barrio Dallera. pic.twitter.com/8nR2xnWfJ0 — Daniel Trila (@dantrila) 7 de agosto de 2018

Barrio Dallera:

El asfalto llegó a la calle Chacabuco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: