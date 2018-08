Caso Valentina: confirmaron la prisión preventiva para los tres detenidos

Había sido cursada la semana pasada por el Fiscal y la Jueza de Garantías dio a lugar. Dos de los imputados están detenidos desde el 3 de julio y el tercero se entregó al día siguiente. Llegó a Campana una de las dos pericias complementarias solicitadas. Fuentes seguras confirmaron a La Auténtica Defensa que el pasado lunes 6 la Jueza de Garantías Graciela Cione dio a lugar al pedido de prisión preventiva cursado por el Fiscal Matías Ferreirós para los tres detenidos relacionados con la muerte de la menor Valentina Urbano, en la mañana del 3 de julio pasado. Según pudo saberse, los tres detenidos Héctor Maldonado, Sergio López y Darío "Chapu" González, de momento están imputados por una contravención a la Ley de Drogas, la 23737, por suministrar o facilitar sustancias peligrosas a un menor. Pero la prisión preventiva que tiene vigencia desde este lunes está vinculada a la espera de dos pericias que ordenó el fiscal: una a los teléfonos celulares de los protagonistas de la causa; y otra al cuerpo de la menor que llegó sin vida al Hospital San José, transportada por dos de los tres acusados: Héctor Maldonado, y Sergio López. El tercer imputado, Darío "Chapu" González, es mencionado en el expediente por una amiga de Valentina que estuvo con ella en el transcurso de esa madrugada. En ese sentido, días atrás Ferreirós recordó a la prensa que la testigo "refiere que los cinco protagonistas estaban en el barrio Albizola" y que "cerca de las 2:30 AM (las adolescentes) se vuelven para el barrio Villanueva, cada una a su casa". Sin embargo, más tarde "a Valentina la pasan a buscar dos de los sujetos con los que habían estado antes, y se van hacia el domicilio de uno de ellos". Como parte de la investigación consta en el expediente que, tanto en el departamento de la calle Salk donde Valentina se habría descompensado como la quinta en el barrio Albizola en la que estuvieron más temprano las dos chicas, pertenecen a Maldonado. En ambos allanamientos se encontraron restos de alcohol y drogas. Incluso, entre las pertenencias de Valentina se encontró un sobre con 4 gramos de cocaína. "Si la prueba pericial complementaria de la autopsia afirma que el fallecimiento ocurrió por un exceso de sustancias narcóticas, no voy a dudar en imputar la causa de homicidio", aseguró el Fiscal. En tanto, en declaraciones periodísticas a FM Omega de Zárate, el defensor de Darío "Chapu" Gómez dijo que pedirá su excarcelación por no haber elementos suficientes para que su defendido siga detenido. "Él se entregó en forma voluntaria a la justicia ni bien fue mencionado dado que él lo que quiere es limpiar su imagen, su honor, él no participó de todo esto, simplemente estuvo en un lugar donde no debía estar y lamentablemente lo nombran y él nunca dijo que no estuvo en ese lugar" expresó el abogado Ernesto Gómez.

A un mes de su muerte, el pasado 3 de agosto los padres de Valentina, junto a Madres Unidas, plantaron un árbol en la plazoleta Manuel Belgrano, frente a la estación.



Caso Valentina: confirmaron la prisión preventiva para los tres detenidos

