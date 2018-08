Participó de una reunión de intendentes bonaerenses convocada por Macri y Vidal. El primer mandatario nacional les pidió que continúen defendiendo "los valores del cambio y el trabajo en equipo" y que mantengan una actitud de "cercanía" con la ciudadanía. En la víspera de su cumpleaños 41 y junto a sus pares de otros 65 municipios de la Provincia gobernados por Cambiemos, el Intendente Sebastián Abella cenó este lunes con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la Quinta Presidencial de Olivos. En la oportunidad faltaron dos intendentes que estaban de viaje, y un tercero, el de Mar del Plata, Daniel Arroyo, quien al parecer, directamente no estuvo invitado. También asistieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ministros del gabinete nacional y el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador. "No somos todos iguales. Nosotros creemos en valores distintos y por eso estamos acá y, si viene una tormenta, la vamos a bancar diciendo la verdad y no vamos a cambiar el rumbo", arengó el presidente Macri durante la reunión y les pidió a los jefes comunales que continúen defendiendo "los valores del cambio y el trabajo en equipo" y que mantengan una actitud de "cercanía" con la ciudadanía. Según trascendió a la prensa, el menú fue empanadas, morcilla, chorizo y asado de tira. Mientras que el postre fue queso y dulce.

Macri y los intendentes, el lunes por la noche en olivos. "Si viene una tormenta, la vamos a bancar diciendo la verdad y no vamos a cambiar el rumbo", arengó el presidente.

Compartiendo una cena de intendentes con el presidente @mauriciomacri y la gobernadora @mariuvidal pic.twitter.com/eiGweY1XyH — Sebastian Abella (@SebaAbella) 6 de agosto de 2018

Abella cenó en Olivos con el Presidente y la gobernadora

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: