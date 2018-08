Amnistía Internacional publicó este martes una provocativa contratapa sobre la legalización del aborto en la edición del New York Times International. En el aviso, totalmente verde en solidaridad con el color de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, les dice a los senadores de Argentina que el mundo los está mirando. Y en la imagen (derecha) se lee la consigna "ADIOS" ariiba de una percha, un elemento que aún hoy se usa en algunos lugares donde el aborto es clandestino. En tanto, entre los miles de mensajes sobre el debate que se viralizaron desde distintas parte del planeta, ayer pegó muy fuerte en las redes sociales argentinas el tuit de la célebre actriz Susan Sarandon (imagen).



LA CONTRATAPA DEL NEW YORK TIMES DE AYER: TODA VERDE Y PIDIENDO #ABORTOLEGALYA PARA NUESTRO PAÍS. FIRMADA POR AMNESTY INTERNACIONAL.





LA ACTRIZ SUSAN SARANDON TAMBIÉN SE REFIRIÓ A LA VOTACIÓN EN EL SENADO: "LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO NO EVITA QUE LAS MUJERES INCURRAN EN ABORTOS; LAS FUERZA A RECURRIR A LUGARES INSEGUROS Y CLANDESTINOS. SENADORES, EL MUNDO LOS ESTÁ MIRANDO", ESCRIBIÓ LA ESTRELLA DE HOLLYWOOD.



Aborto: el mundo, atento al debate argentino

