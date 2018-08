Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

3 EN 1

Gustavo Karnincic escribió a La Auténtica Defensa mostrando tres puntos de la ciudad con inconvenientes para el tránsito vehicular. Uno de ellos es el deterioro del pavimento en Jacob al 1200 entre Las Heras y Pueyrredón. Otro lugar peligroso es Avenida Balbín y Castelli "es un filo romperuedas", aclara. Por último la intersección de Andrés del Pino y Castilla, "es una reparación de servicio subterráneo mal hecha".











CABLEADO "PATOTERO"

"Desde hace un tiempo están cambiando cableados en distintas zonas de Campana. No son personal de EDEN (ni los vehiculos ni los operarios están identificados o con uniformes) y no tienen ni respetan medida alguna de seguridad, cortan cables que dejan caer sobre peatones y automóviles, motos, bicicletas, exhiben su prepotencia sin decirte a qué empresa pertenecen o por qué trabajan tal mal con riesgo para ellos mismos y para los demás. Es hora de poner esto en caja. Si son de Fibertel o Cablevisión (empresas tradicionalmente usurpadoras de postes de alumbrado, ladrones desde siempre) deben ser sancionados como corresponde. Deben aprender a trabajar con seguridad, colocando conos, con asistencia de Defensa Civil o policial. A ver nuestros concejales actuando al respecto antes de que haya lastimados, si es que ya no los hay", nos escribió Osvaldo C. del centro.