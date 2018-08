La UTN Regional Delta en alerta

P U B L I C



En asamblea abierta, docentes y estudiantes convocaron este viernes a las 17:30 una marcha desde las puertas de la UTN Regional Delta hasta la plaza Eduardo Costa. Además de que los profesores no cierran paritarias, las partidas no alcanzan para solventar los servicios. "No es cuestión de partidos, es cuestión de ideologías", advirtió el decano Miguel Ángel Sosa, para señalar que la educación pública hoy sufre el peor ataque de los últimos 20 años. No son solo los docentes quienes padecen con paritarias a la baja por segundo año consecutivo, sino que la misma institución que dirige sufrió un grueso recorte en el presupuesto que pone en duda la continuidad de la universidad: hay que pagar la luz y el gas, por nombrar las cuentas más ordinarias, y no alcanza. El día de ayer, más de 100 personas se reunieron en las puertas de la Universidad Tecnológica Nacional a debatir sobre el futuro plan de acción contra las medidas de ajuste al presupuesto nacional convocados por el centro de estudiantes de la universidad. Alumnos y docentes compartieron su visión y concluyeron en organizar una marcha desde las puertas del establecimiento hasta la plaza Eduardo Costa, frente a la municipalidad de la ciudad, convocando a todos los que sientan propio el ataque que está haciendo el gobierno nacional contra la educación pública y gratuita. LA ASAMBLEA Durante la asamblea hubo alusión a los derechos obtenidos en la Argentina en el clima del mayo francés y al aniversario de la muerte de René Favaloro, símbolo de lucha contra la injusticia. El presidente del centro, Antonio Rodríguez de Castro, quien venía de su trabajo con los pantalones de fábrica, habló sobre la enorme dificultad que representaría para los estudiantes de la universidad pública tener que pagar una matrícula privada. También tomó la palabra Eduardo "Popy" Arostegui, profesor de la facultad, quien afirmó en clave de autocrítica: "Siento que logramos buenos ingenieros pero tal vez no alumnos comprometidos con la Universidad", en relación a la falta de alumnos en la asamblea en comparación a la cantidad de alumnos que cursan y concluyó: "Le estoy dando clases a futuros ingenieros que no sé dónde van a trabajar. Van a manejar taxis como en los 90´s". La caída en picada de la economía y el proceso de desindustrialización que sufre el país son indicios de que Eduardo puede estar en lo cierto. Carteles pegados en las paredes gritaban en consignas como el acuerdo con el FMI significó que gran parte del presupuesto que hubiese sido destinado a sectores como educación, salud o investigación hoy sea destinado al pago de intereses: "Nuestro salario, que ya era insuficiente, ahora queda por debajo de la línea de pobreza", denunció Marcos Carrizo, de la Agrupación Naranja de docentes universitarios y docente de Ingeniera Mecánica, y agregó "hay 190 mil docentes universitarios del país están en huelga toda esta semana, que se suman a 19 huelgas del primer cuatrimestre. El problema que confronta la UTN no es ajeno al contexto nacional y provincial, hace menos de 15 días en una escuela en Moreno murieron dos trabajadores escolares a causa de una falta de presupuesto y control del Estado. Contra este pronóstico Carrizo fue contundente: "Tenemos que golpear todos juntos contra el ajuste. Vamos a defender la educación pública desde el jardín hasta la facultad porque es lo que permite la mejora del nivel de vida de nuestra sociedad en su conjunto", dijo.

La UTN Regional Delta en alerta

