El exvicepresidente Amado Boudou fue condenado a prisión por la compraventa de la exCiccone Calcográfica tras un juicio oral y público. La causa sobre Boudou se originó en los primeros meses de 2012, cuando se supo que Ciccone había recibido una conseguido una inyección de capital a través de la sociedad The Old Fund, constituida en el extranjero, mientras que también había recibido un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco. Según la causa, Boudou y José María Núñez Carmona, adquirieron la imprenta -quebrada y monopólica- a través de gestiones iniciadas cuando el primero era ministro de Economía de la expresidenta Cristina Kirchner. La adquisición se efectuó a través de la sociedad The Old Fund, de Vandenbroele, presunto testaferro del expresidente del Senado. Tras un juicio oral y público iniciado en octubre pasado, Boudou fue condenado a prisión por la compraventa de la ex Ciccone Calcográfica, acusado de haber adquirido la empresa de forma encubierta para luego beneficiarse de eventuales contratos con el Estado para la impresión de billetes. En paralelo, Boudou tiene causas abiertas por la posesión de autos de alta gama y una investigación sobre irregularidades en viáticos del Senado, entre otras. En su calidad de ex titular del Anses, Boudou resultó denunciado por la compra de acciones con dinero del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) que ocasionaron pérdidas por 4.200 millones de pesos, en una presentación efectuada por el economista Claudio Lozano. El juez federal Sergio Torres procesó a Boudou por la compra directa de 19 autos de alta gama que fueron destinados a una flota oficial del Ministerio de Economía, que se habrían adquirido sin licitación.



5 años y 10 meses de cárcel para Boudou

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: