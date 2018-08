La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/ago/2018 El futuro viaja al pasado

Por Santiago Tomás Mengual









FICHA TURÍSTICA Integrantes: Bruno Albano, Tomás Putruele, Luis Balcarce, Guido Colzani. Discografía: "Mágico Corazón Radiofónico", "El Retorno", "YA", "Lo que más querés", "Mancho". Influencias: "Babasónicos", "Beatles". Canciones para entrar: "Sólo Para Mí", "El Buen Candidato", "Todo Mío el Otoño". Disponibles en "YouTube" y "Spotify". "Banda de Turistas" se presentó como banda invitada en una nueva tirada del ciclo "Cóctel de Instantáneo". "Beatles", "Sonic Youth" y "Babasónicos" dejaron ver sus influencias a lo largo de la noche. Estamos en una época extraña, difusa. Las noticias vuelan y se matan entre sí, perdiéndose en el infinito que es el Internet volviendo lo efímero más efímero aún. Es ahí donde muchos no sabemos dónde pararnos, buscando la verdad como a una aguja en un pajar cada vez más grande. Internet es un arma de doble filo, nos deja acceder a todo, pero muchas veces el todo es la nada. La música no es la excepción, plataformas como "YouTube" y "Spotify" permiten que cualquiera con señal de Wi-Fi en su celular pueda escuchar prácticamente todo. Sin embargo, casi siempre recaemos en lo mismo cuando estamos frente un infinito de oportunidades al alcance. Dicho eso, muchas veces podemos sentirnos tentados de decir que hoy no hay nada bueno sonando. Por suerte, siempre podemos estar equivocados. Máquinas de potenciales hits Con pantalones negros y camisas blancas, los "Banda de Turistas" dejaron ver el peso de más de una década de experiencia arriba de los escenarios en su presentación de "Niceto", recorriendo un repertorio que pasó por temas de toda la discografía. Guitarras justas a cargo de Luis Balcarce combinaron con el juego de voces entre el bajista Bruno Albano y el guitarrista Tomás "Tuqui" Putruele, quienes se intercambian el rol de voz principal mientras atrás de todos Guido Colzani complejizaba bases sin perder el ritmo y sumando el power de una batería propia de los 70´s. "Banda de Turistas" se gestó en el 2005 y desde sus primeras creaciones subidas al sitio "MySpace" supieron atraer la atención de la crítica en general, siendo elegidos por Jarvis Cocker, cantante de "Pulp", para telonearlo en la Argentina y apadrinados por Adrián Dárgelos, cantante de "Babasónicos". Su música tiene influencias del sonido de esa banda y de los "Beatles" más psicodélicos donde el rock se cruza con el pop de alto vuelo. Hits radiales como "Química" les dio renombre y los hizo girar por Latinoamérica, principalmente por Méjico, país que suele recibir con los brazos abiertos a bandas de nuestro suelo (no es raro encontrar que son más escuchadas allá que acá). Pero además de "Química", que en 2014 supo liderar los charts de canciones más reproducidas en radio y cable, "Banda de Turistas" es una máquina de potenciales hits a punto de explotar. En su último disco, "Mancho", muestran un salto de calidad y madurez en el sonido. Más compacto y rítmico. Tal vez influenciado por "AM" de los "Arctic Monkeys", podría escucharse de noche y con las luces bajas, una y otra vez, sin cansar. En el interludio, antes de que toque la banda sorpresa de la noche, "Ok Pirámides", Sofía Gala y Lisa Cerati se encargaron de la música e hicieron vibrar la pista con temas a tono con la fecha. Fue una lista que podría sonar tranquilamente en la fiesta "Popsitiva" de Pablo Ghili y Ramiro Roca en nuestra ciudad. El final de la noche estuvo a cargo de "Ok Pirámides. Julián Della Paolera, ex Victoria Mil, y Gonzalo Campos, ex Los Látigos, forman el núcleo de la banda. Heredero del under lo wi norteamericano de los 90´s propias del "Noise Rock" con bandas como "Sonic Youth" y "Pavement", el sonido de "Ok Pirámides" se caracteriza por guitarras estridentes con punteos repletos de efectos de Reverb y Delay viajando sobre baterías y bajos planchados que perfectamente podría asociarse con grupos de nuestra escena como "El Mató a un Policía Motorizado", estandarte de la renovación del "Indie". Adelante, la disonante voz del líder, quien arengaba al público con letras oscuras y crípticas que repasan una vida de excesos. El show fue tomando vuelo hasta llegar al clímax cuando subió al escenario la experimentada cantante "Mimi Maura" para interpretar junto al grupo una canción del álbum pronto a salir. Las dos bandas son parte de una renovación que se está dando en la escena musical y que vale la pena escuchar. "Spotify" y "YouTube" como tantas otras plataformas de música son oportunidades llenas de potencial para descubrir y maravillarte con nueva música. El placer de la búsqueda vale cualquier desencanto.

La música de "Banda de Turistas" tiene influencias del sonido de Babasónicos y de los "Beatles" más psicodélicos, donde el rock se cruza con el pop de alto vuelo.



