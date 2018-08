La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/ago/2018 Básquet:

Cayó 59-49 como local en el inicio de la serie de Cuartos de Final y ahora quedó obligado a ganar como visitante para forzar un tercer encuentro y traer nuevamente la serie a nuestra ciudad. Alejandro Mena, con 19 puntos, fue la figura del juego. Con la cabeza puesta en el próximo TProvincial de Clubes, el andar de Ciudad de Campana en el Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) no había sido tan claro como su registro invicto lo suponía. Sus ocho victorias en ocho presentaciones escondían algunas dificultades mostradas por el equipo dirigido por Sebastián Silva para superar a sus rivales a pesar de contar con mejor plantel e individualidades. Y finalmente, en el inicio de los playoffs, Sportivo Pilar le hizo pagar esa irregularidad: lo derrotó 59-49 en Chiclana 209 y lo puso contra las cuerdas en la serie de Cuartos de Final. El Tricolor llegaba a este encuentro tras ser el "1" de la Zona A2, mientras que el Rojo había terminado en el cuarto puesto en la A1. Sin embargo, con mucha defensa e intensidad, los de Pilar lograron imponer condiciones en Chiclana 209 y dejar sin invicto al CCC en un partido de bajo goleo. En un trámite muy parejo, Ciudad fue el que logró sacar ventajas en el primer tiempo (llegó a estar 24-17 tras un triple de Alejandro Abaz). Mientras que en el segundo tiempo, fue Sportivo el que consiguió pasar al frente. Incluso, en los minutos finales del tercer período estableció un parcial de 11-0 y se escapó 42-36. La reacción del Tricolor llegó por intermedio de triples de Matías Nieto para igualar el marcador en 42. Sin embargo, ahí se secó por completo el equipo de nuestra ciudad y el Rojo liquidó el pleito con otra amplia corrida (13-0). Los 49 puntos del CCC hablan por sí solos. Sportivo lo maniató y, sobre todo, limitó notablemente al pivot Martín Delgado, quien en la fase regular del torneo fue tremendamente desequilibrante y el lunes apenas pudo sumar 6 puntos. En cambio, fue sobresaliente la tarea de Alejandro Mena (19) en la visita, bien acompañado por Juan Pablo Cáceres (14) y Federico Michelini (11). Ahora, los dirigidos por Sebastián Silva están obligados a ganar en Pilar para tratar de forzar un tercer partido y traer nuevamente la serie a Campana, pensando en clasificar al Final Four que definirá al campeón. Aunque la cabeza esté puesta en el Provincial. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (49): Eliseo Iglesias (6), Maximiliano Gutiérrez (14), Matías Nieto (12), Alejo Fioretto (0) y Martín Delgado (6) (FI); Alejandro Abaz (6) y Martín Trovellesi (5). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO PILAR (59): Francisco Ruiz (3), Federico Michelini (11), Lautaro Expósito (8), Nicolás Oscariz (4) y Alejandro Mena (19) (FI) Juan Pablo Cáceres (14) y Gonzalo Michelini (0). DT: Carlos Bianchi. PARCIALES: 11-8 / 17-17 (28-25) / 8-17 (36-42) / 13-17 (49-59). JUECES: Mariano Imosi, Ezequiel De la Peña y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Ciudad de Campana

