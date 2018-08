Por la octava fecha, el líder goleó 6-0 a Lechuga FC; mientras que su escolta venció 2-1 a Otamendi y se escapó de Defensores de La Esperanza, que quedó libre en esta jornada, pero que en la próxima enfrenta a Las Campanas en duelo de invictos. El pasado domingo se disputó la octava fecha del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol, en una jornada en la que Atlético Las Campanas ratificó su gran andar al golear 6-0 a Lechuga FC para estirar su invicto y cosechar así su séptimo triunfo en ocho presentaciones. El líder del campeonato festejó esta vez gracias a los goles de Diego Gómez (2), Iván Odiard, Nicolás Giménez, Gastón Capovilla y Enzo Ramallo. De esta manera llegó a los 22 puntos y sigue firme en lo más alto de la tabla de posiciones. En tanto, C.A. La Josefa consiguió su sexta victoria del certamen (sobre siete presentaciones, dado que ya quedó libre) al derrotar 2-1 a Otamendi FC con goles de Martín Zamora e Iván García. Con estos tres puntos, La Josefa llegó a las 18 unidades y se instaló en soledad en la segunda posición, aprovechando que Defensores de La Esperanza (el otro invicto del torneo) no sumó porque quedó libre. Por ello, el Verdinegro comparte ahora el tercer escalón junto a Real San Jacinto, que le ganó 2-0 a Desamparados FC. La fecha se completó con la victoria del último campeón, Deportivo San Felipe, sobre Leones Azules por 2 a 0; mientras que Mega Juniors y Atlético Las Praderas se llevaron los tres puntos en sus encuentros frente a El Junior y Juventud Unida, respectivamente. En la próxima fecha, a jugarse este domingo, habrá dos encuentros que se llevarán la mayor atención: el duelo de invictos entre Atlético Las Campanas y Defensores de La Esperanza; y el choque entre el escolta La Josefa con el último campeón, Deportivo San Felipe, único equipo que no perdió ante el líder este torneo (igualaron 1-1). Además, por la novena hornada también se miden: Juventud Unida vs Mega Juniors; El Junior vs Desamparados FC; Real San Jacinto vs Otamendi; y Leones Azules vs Lechuga FC. TERCERA DIVISIÓN En esta categoría también lidera Atlético Las Campanas, que al igual que la Primera ganó siete juegos y empató uno. Su última victoria fue el domingo por 1-0 ante Lechuga FC y así se escapó de Defensores de La Esperanza (seis ganados y un empate) que quedó libre. La jornada en esta división se completó con los siguientes resultados: Deportivo San Felipe 3-0 Leones Azules; La Josefa 2-1 Otamendi FC; Real San Jacinto 3-3 Desamparados FC; Mega Juniors 2-0 El Junior; y Atlético Las Praderas 2-0 Juventud Unida. CUARTA DIVISIÓN En la menor de las categorías del "fútbol mayor" de la Liga Campanense ahora hay dos líderes: La Josefa y Real San Jacinto comparten la cima con 19 puntos tras conseguir sendas victorias y aprovechar que Defensores de La Esperanza (18) quedó libre. La Josefa superó 3-0 a Otamendi FC; mientras que Real San Jacinto goleó 5-0 a Desamparados FC. Además, Atlético Las Campanas igualó 1-1 con Lechuga FC; San Felipe le ganó 3-1 a Leones Azules; Mega Juniors 2-0 ante El Junior; y Las Praderas 2-0 sobre Juventud Unida.

LAS CAMPANAS SUMO 22 DE 24 PUNTOS POSIBLES.





LA JOSEFA VENCIÓ 2-1 A OTAMENDI CON GOLES DE MARTÍN ZAMORA E IVÁN GARCÍA Y QUEDÓ COMO ÚNICO ESCOLTA.



Liga Campanense:

Atlético las Campanas sigue firme en la cima y La Josefa se acomodó en segundo lugar

