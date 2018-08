Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 08/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 08/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

HÓCKEY FEMENINO; HOLANDA CAMPEÓN: se coronó campeón del Mundial Femenino de Hóckey sobre Césped que se desarrolló en Londres.- SE PRESENTA BOCA: recibe hoy a Libertad de Paraguay.- COPA ARGENTINA: Platense se enfrentará con Lamadrid en cancha de Arsenal de Sarandí.- SUB 20; POR EL TÍTULO: La Selección Sub 20 avanzó a la final del Tormeo de L´Alcudia tras vencer a Uruguay.- TRIUNFO DE SCHWARTZMAN: venció al británico Kyle Edmund.- STC2000; UN MOÑO MÁS: se confirmó la presencia de un Chevrolet Cruze más a cargo del equipo Pro Racing.- MUERTE EN MOTOCICLISMO: en el circuito de Dolores, Silvano Bentaverri perdió la vida después de caerse de su moto.- SE PRESENTA BOCA Por los Octavos de Final de la Copa Libertadores, Boca Juniors recibe hoy desde las 19.30 horas a Libertad de Paraguay. En el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto atajará Esteban Andrada, arquero que se incorporó recientemente al Xeneize desde Lanús y que postergará a Agustín Rossi al banco de suplentes. En tanto, mañana se enfrentarán Racing Club (con el campanense Leonardo Sigali) vs River Plate y Atlético Tucumán (con Juan Mercier) vs Atlético Nacional de Medellín. Mientras que anoche, al cierre de esta edición, Estudiantes de La Plata se medía como local frente a Gremio de Porto Alegre. COPA ARGENTINA Esta noche, por los 16vos de Final de Copa Argentina, Platense se enfrentará con Lamadrid en cancha de Arsenal de Sarandí desde las 21.15. El ganador de este duelo se medirá luego con River Plate (vencedor de Villa Dálmine) en Octavos de Final. SUB 20: POR EL TÍTULO La Selección Sub 20 avanzó a la final del Tormeo de L´Alcudia tras vencer 3-1 en los penales a Uruguay, luego de igualar sin goles en los 80 minutos (se juegan dos tiempos de 40). Esta tarde, desde las 17 horas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y Pablo Aimar (quiens también conducirán interinamente a la Mayor en los amistosos de septiembre) definirá el título ante Rusia, que en la otra semifinal derrotó por 2-0 a Venezuela. TRIUNFO DE SCHWARTZMAN En el arranque del Masters 1000 de Toronto, el argentino Diego Schwartzman venció 6-1 y 6-2 al británico Kyle Edmund y avanzó a la segunda ronda, instancia en la que espera por el vencedor del estadounidense Sam Querrey y el francés Adrian Mannarino. En esta "Rogers Cup" también participa el tandilense Juan Martín Del Potro (tercer preclasificado), quien debutará directamente en segunda ronda frente al holandés Robin Haase, quien superó en primer vuelta al japonés Kei Nishikori por 7-5 y 6-1. STC2000: UN MOÑO MÁS Para la séptima fecha del Súper TC2000 que se disputará este fin de semana en el autódromo de Oberá (Misiones) se confirmó la presencia de un Chevrolet Cruze más a cargo del equipo Pro Racing y cuya butaca ocupará Tomás Gagliardi Genné, quien así será compañero de Agustín Canapino, Bernardo Llaver, Facundo Conta y Manuel Mallo. En cuanto a la participación del campanense Matías Milla en esta nueva fecha de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, el equipo Sportteam no hizo todavía un anuncio formal luego del tremendo accidente protagonizado por el piloto de nuestra ciudad en la última carrera en San Juan, donde su flamante Citroen C4 quedó destruido. MUERTE EN MOTOCICLISMO El último fin de semana, en el circuito de Dolores, Silvano Bentaverri perdió la vida después de caerse de su moto mientras disputaba el primer entrenamiento de la categoría Moto 3 y 3 Pro. Por el trágico hecho, toda la actividad de la categoría fue suspendida. HÓCKEY: HOLANDA CAMPEÓN Holanda se coronó campeón del Mundial Femenino de Hóckey sobre Césped que se desarrolló en Londres luego de golear 6-0 a Irlanda en la final. En tanto, el tercer puesto quedó para España, que le ganó a Australia.



