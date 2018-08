¿Por qué se forman las caries? ¿Qué son las Caries?

Causas por las que se forman las caries Como ya hemos dicho, en general, las caries se forman por una mala alimentación y una mala higiene bucal. Es cierto que, con el ritmo de vida que llevamos, es muy complicado limpiarse los dientes siempre después de cada comida. Sin embargo es lo más recomendable. Mala alimentación Esta es una de las casusas más comunes por las que se forman las caries. El ritmo de vida, el cual no nos permite tener una higiene bucal óptima tras cada comida, hace que las caries se reproduzcan con rapidez. Esto ocurre ya que, en la boca, existen varias bacterias que hacen que se mantenga un pH controlado. Sin embargo, estas bacterias no son buenas en su mayoría, por lo que pueden afectar a nuestros dientes. Aunque sin un aporte energético no son dañinas, cuando no nos limpiamos los dientes y nos dejamos restos de comida en la boca, estas bacterias son mucho más fuertes. Teniendo esto en cuenta, las bacterias, los restos de comida y la saliva –la cual es ácida- se acaban juntando y forman la placa dental, también conocida como sarro. Si la placa no se elimina de forma constante –si es superficial, como en el caso del cepillado- esta acaba por atacar el esmaltado dental. Es entonces cuando se forma la primera etapa de la caries. La caries perforará el diente y se abrirá paso hasta el nervio. Herencia Hay personas que, por mucho que mantengan una dieta equilibrada y una higiene bucal óptima, desarrollan un número elevado de caries y a un ritmo vertiginoso. Esto, en la gran mayoría de las ocasiones, se debe a un tema hereditario. Hay personas que no generan tanto esmalte dental, por lo que sus dientes son mucho más sensibles y susceptibles a desarrollar caries. Las bacterias, unidas con la saliva, van dañando progresivamente este tipo de dentaduras, por lo que, si se añaden posibles restos de comida, la caries está asegurada. La salivación Otra de las razones por las que se forman las caries es la falta de salivación. La saliva tiene un papel fundamental en la higiene bucal: es la encargada de mantener la boca limpia y con una cantidad baja de bacterias. De este modo, una salivación insuficiente propicia la creación de caries. Fuente: porque.es





¿Por qué se forman las caries? ¿Qué son las Caries?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: