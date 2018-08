Panam y Carlitos Balá presentarán un gran show gratuito en el Día del Niño

El Municipio ofrecerá el sábado 18, desde las 12, el festival "Juntos por una sonrisa" en el Campito Siderca. Las obras "Shrek" y "El Rey León" se suman a la propuesta. Además, habrá paseo de artesanos y un patio de comidas. Panam y Carlitos Balá llegarán el próximo sábado 18 al Campito Siderca para celebrar el Día del Niño en el marco del festival gratuito "Juntos por una sonrisa". Con la organización del Municipio y el acompañamiento de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, desde el mediodía los vecinos podrán celebrar en familia y al aire. También se suman Cruz Roja Argentina y Arcos Dorados. La jornada de festejo tendrá juegos y entretenimientos. Entre ellos, los niños podrán disfrutar del regreso de las exitosas obras "Shrek" y "El Rey León" que fueron presentadas durante las vacaciones de invierno. También estará presente el tradicional paseo de artesanos y los clásicos food trucks en un gran patio de comidas. Como cierre del festival, se presentará el espectáculo "Panam y Circo" que tendrá la participación especial del popular Carlitos Balá. Además de brindar diversión a los más pequeños durante la celebración de su día, este festival tendrá un fin solidario. La Cruz Roja recibirá juguetes y/o un alimento no perecedero (no excluyente) que serán destinados a merenderos y comedores de la ciudad.

