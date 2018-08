La legalización del aborto se debatía en el Senado

P U B L I C



Al cierre de esta edición, poco más de la mitad de los oradores ya habían tomado la palabra para expresar su postura a favor o en contra de la ley. Se preveía que la votación iba a ser durante la madrugada de hoy. El Senado llevaba adelante este miércoles el debate sobre la legalización del aborto con un total de 64 oradores anotados, por lo que se preveía que la votación iba a ser durante la madrugada. Los conteos preliminares arrojaban una significativa ventaja para quienes rechazan el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, tendencia a la que durante la mañana se sumó el tucumano José Alperovich y llevó la cuenta a 38 votos en contra, mientras que había 31 a favor. El debate comenzó a las 10:30 con las exposiciones del jujeño Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud, seguido por sus pares de Justicia, el entrerriano Pedro Guastavino, y de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera. Se acordó de antemano que los presidentes de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales (donde se debatió el proyecto) tendrían 15 minutos para hablar, los jefes de bloque 30 y el resto de los oradores 10. Antes de los discursos de cierre, senadores a favor y en contra de la ley expusieron sus argumentos con discursos que variaron entre los 13 y los 18 minutos en promedio. El presidente Mauricio Macri calificó este miércoles de "trascendental" el debate que se llevaba a cabo en el Senado y aseguró: "No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia". "La votación que se llevará a cabo hoy en el Senado es trascendental", aseguró el Presidente este miércoles a través de sus cuentas en las redes sociales. Por su parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ratificó que está "seriamente en contra" del proyecto de legalización del aborto y remarcó que si la iniciativa fracasa en el Senado, va a "estar más aliviada". "Yo, en lo personal, tengo que decir que si la ley no se vota hoy, voy a estar más aliviada, porque estoy seriamente en contra de la ley", sostuvo la mandataria provincial. En diálogo con Radio Mitre, en momentos en que el Senado ya debatía en el recinto el proyecto, la referente del PRO aseguró que la iniciativa, en caso de aprobarse, generaría "dificultades al Estado".

UNA MULTITUDINARIA VIGILIA TUVO LUGAR EN LA PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS, SEPARADA POR LOS COLORES VERDE, A FAVOR DE LA LEGALIZACIÓN, Y EL CELESTE, EN CONTRA. CONTROVERTIDA INTERVENCION DE URTUBEY "En algunos casos, la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer", señaló el legislador por Salta, y adelantó que votaría en contra. El senador salteño del bloque justicialista Rodolfo Urtubey fue blanco de fuertes críticas al marcar diferencias entre casos de violación y otros en los que ese delito "no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer" como el abuso intrafamiliar, y se ganó la crítica generalizada en las redes. "Realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos en que la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco de consentimiento, sino de una subordinación", planteó durante la sesión. En ese sentido, Urtubey sugirió incorporar como causa de aborto no punible la "ausencia de voluntariedad", un concepto más amplio que el de "la violación clásica".cPara justificar su rechazo al proyecto con media sanción de Diputados, Urtubey sostuvo que no cree en el "aborto libre, discrecional y sin causas", y en cambio dijo que el debate "correcto" sería el de la despenalización del aborto "por causas" específicas y recordó el fallo en el caso "F.A.L." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "que empieza a avanzar con el aborto por causas".



La legalización del aborto se debatía en el Senado

