¡"Juventud divino tesoro, // ¡ya te vas para no volver! // Cuando quiero llorar, no lloro, //y a veces lloro sin querer..." -Rubén Darío. En el año 1970, en las altas cumbres del Himalaya, sobre el valle del río Hunza, en los límites fronterizos que unen Pakistán, India, Kashmir, China y Afganistán,los trabaja dores que construían la carretera que uniría las antiguas rutas de la seda, encontraron un pueblo de no más de 30.000 habitantes al cuál se lo conoce en los alrededores bajo los nombres de "Oasis de la Juventud"; "Valle Feliz" y "La Raza Inmortal". Ésto sucede porque sus habitantes son considerados como los más longevos de la Tierra; viven un promedio en torno a los 120 años de edad, rara vez sufren enfermedades y su apariencia es invariablemente joven. Esta población aislada, de ojos verdes y celestes, cuya tez es clara, son señalados como los descendientes perdidos de Alejandro Magno, cuando invadió India con su poderoso ejército. Con respecto a las naciones vecinas, los pobladores de Hunza se destacan por su fisonomía muy parecida a la de los europeos. Poseen un idioma propio, el Burushaski, diferente a cualquier otro en el mundo y una religión muy peculiar, emparentada con el Islam, llamada Ismaelita. Aunque son musulmanes, no exigen a las mujeres usar un velo que les cubra el rostro. Con todo, el aspecto más sorprendente de esta población, es la de mantenerse joven y sana. Las mujeres de 70 años de edad tienen la apariencia de una mujer de 40 años. Sus habitantes toman baños de inmersión en aguas heladas, a 15° bajo cero; practican deportes hasta los 100 años de edad. Personas de más de 75 años recorren hasta 100 Km. subiendo y bajando montañas, sólo con breves intervalos de descanso, en una sola jornada y al otro día están en su trabajo sin señales de agotamiento; no se considera rareza el que el hombre engendre a los 90 años y es común que una mujer de a luz entre los 65 y 75 años. No existe la obesidad Durante la época estival, la gente se alimenta con frutas y verduras crudas, mientras que en el invierno, consumen albaricoques secos, granos germinados, queso sin salar de oveja, leche agria de cabra, nabos, zanahorias, maíz tierno o verde, papas asadas con cáscara. Jamás comen azúcar ni pan blanco, ni otros derivados de la harina. En aquellas escasas ocasiones en las que cocinan sus vegetales, los colocan en una olla con muy poca agua y los cuecen prácticamente al vapor. Algunos investigadores han catalogado su dieta como lacto-vegetariana. Beben vino de frutas como único licor y sólo el 2% de la población adulta fuma y lo hace en pipas. La mujer tiene un importante desempeño dentro de la población, el mismo le permite tener independencia y estatus, pues su rol es vital, ya que tiene la misión de conservar la cantidad de alimento que se va a consumir, pues si gasta demasiado de ellos en verano, puede haber escasez durante el invierno. Robert Mc Carrison, un médico escocés, fue el primero en analizar y describir a los pobladores del "Valle Feliz", haciendo hincapié en que los hunza prácticamente no consumen proteínas. Los habitantes de Hunza recomiendan una dieta vegetariana, trabajar y moverse contínuamente. Además, entre otros muchos beneficios, el estilo de vida que llevan les permite estar siempre de buen ánimo, alegres y sin estrés.

El Oasis de la Juventud

Por Angela Monsalvo

