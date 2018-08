La oposición ya había avisado que iría por la reforma del Fondo Educativo

Lo dejó entrever durante el debate por la Rendición de Cuentas 2017, en el que hubo severos cuestionamientos a la utilización de esos recursos en temas ajenos al ámbito educativo. La iniciativa para redirigir su destino a infraestructura escolar se anunció esta semana y cuenta con el apoyo de los gremios docentes. La tragedia de Moreno puso en alerta a la comunidad educativa de toda la provincia de Buenos Aires. Y Campana no es la excepción: a la inmediata movilización de docentes exigiendo más recursos para el mantenimiento de los establecimientos públicos, le siguieron denuncias por grietas en paredes y pérdidas de gas en varias escuelas, que llegaron incluso a ver interrumpido su normal funcionamiento. En este marco, la política también comenzó a movilizarse con los bloques del HCD opositores a Cambiemos analizando en conjunto la estrategia a seguir para obligar al Municipio a incrementar su apoyo a la infraestructura escolar. Como lo viene adelantando La Auténtica Defensa, habría un camino despejado y que las bancadas disidentes -con el acompañamiento de sindicatos docentes- ya han comenzado a transitar. Se trata de la reforma del Fondo Educativo con miras a redirigir su inversión al mantenimiento de las escuelas y jardines de la ciudad. Ese era su destino original, hasta que hace dos años la gestión Abella lo flexibilizó para permitir la financiación de otras iniciativas educativas como becas y viajes académicos. Pero, según denunció la oposición durante el debate por la Rendición de Cuentas 2017, esto no siempre se dio así. La concejal Soledad Calle, presidente del bloque PJ-Unidad Ciudadana, lo puso de manifiesto cuando señaló que una parte considerable del gasto del Fondo Educativo se lo llevaron las secretarías de Gabinete y Desarrollo Social. Erogaciones, cuestionó, que respondieron a desayunos en hoteles de lujo, gacebos, pantallas LED, remeras y ambientación de eventos, entre otros pagos registrados. "El hecho de que la Secretaría (de Cultura y Educación) haya dejado de existir es lo que abrió paso a que otras secretarías echen manos a recursos que tienen finalidad educativa", sostuvo la concejal durante una de sus intervenciones en el recinto. Otra edil que se explayó sobre el Fondo Educativo en esa sesión especial fue Rosa Funes de la UV Más Campana. Funes indicó que habían quedado del ejercicio anterior 28 millones de pesos sin ejecutarse, en una ciudad en la que hay "escuelas que necesitan repararse" y en la que "no se construyen las secundarias que faltan" con edificio propio. "El Fondo Educativo no se está usando totalmente en educación", afirmó, al mencionar lo que tildó de "gastos corrientes" como "eventos" y "viajes". "Todo esto va en desmedro de la inversión en establecimientos educativos", sostuvo. El reencuentro político entre el peronismo y la UV Más Campana permitiría que la reforma del Fondo Educativo tome impulso y su votación sea impuesta en el Orden del Día de las próximas sesiones ordinarias del HCD. Este lunes, hubo una reunión entre gremios docentes y referentes opositores donde se perfiló el contenido de la ordenanza que, pese a modificar una norma sancionada por Mayores Contribuyentes, solo necesita la mayoría simple de votos para ser aprobada. Un número de votos que los bloques disidentes tienen en su poder.



La oposición ya había avisado que iría por la reforma del Fondo Educativo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: