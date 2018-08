El remero del Campana Boat Club correrá la prueba de dos sin timonel junto al mendocino Tomás Herrera. Solo un bote avanzará a semifinales de forma directa. Ayer, la nicoleña María Sol Ordas ganó su heat y fue la mejor de todas las singlistas. Comienza hoy el gran sueño mundialista de Felipe Modarelli en Racice, República Checa, justo el día después del vigésimo aniversario del Campeonato Mundial Junior obtenido por el campanense Juan Cruz Fernández en Linz-Ottensheim, Austria. "Feli" correrá junto a Tomás ´´Tucu´´ Herrera la prueba de dos remos largos sin timonel en lo que será su segunda participación en World Rowing Junior Championships tras la experiencia del año pasado en Trakai, Lituania. En esta ocasión, los contextos son muy distintos: el año pasado, en cuatro sin timonel, el remero del Campana Boat Club viajó más en búsqueda de experiencia y fogueo internacional, y en este 2018 el objetivo es mucho más ambicioso. Si bien desde el Cuerpo Técnico prefieren no adelantar ni vaticinar resultados, hay grandes expectativas para el par nacional. También son altas las expectativas para el otro bote argentino, el single de María Sol Ordas, que ayer llevó adelante un debut arrasador, en el que aplastó a sus rivales con un tiempo de 7 minutos, 40 segundos y 15 centésimas, nueve segundos y medio por delante de su inmediata perseguidora (Taylor McCarthy-Smith de Austria), y el mejor registro de las 29 singlistas anotadas. Felipe y Tomás correrán el heat número 2 de 4, en el que enfrentarán desde el andarivel número 3 a Lituania (Dovydas y Domantas Stankunas), Francia (Noam Mouelle y Brieuc Huck), Moldavia (Nichita Cacichin y Dmitrii Zincenco), China (Huaisheng Shi y Jialin Yu) y Suecia (Per Ingmar Bujalla y Daniel Aronsson). Para pasar sin escalas a las semifinales A/B deberán ganar la regata. Si no consiguen el primer puesto, deberán correr la instancia de repechaje mañana viernes, que otorga dos plazas más para la semifinal por serie. Las regatas podrán ser vistas en vivo del 8 al 10 de agosto desde los streams oficiales de la Federación Internacional de Remo (FISA), en las páginas de Facebook @WorldRowing y @WorldRowingJunior. La transmisión por Facebook abarcará todas las regatas del Campeonato Mundial, y comenzarán 10 minutos antes de cada prueba. Los días 11 y 12, jornadas de finales, serán transmitidas en alta definición a través de la web oficial de la FISA: www.worldrowing.com

UNA SELFIE DE FELIPE JUNTO A SU COMPAÑERO "TUCU" HERRERA, LA SINGLISTA MARÍA SOL ORDAS Y EL STAFF TECNICO QUE ESTÁ EN REPÚBLICA CHECA.



Remo:

Felipe Modarelli debuta hoy en el Mundial Junior

