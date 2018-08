La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ago/2018 Básquet:

El entrenador del Club Ciudad de Campanase refirió a la derrota frente al Rojo de Pilar que le costó el invicto a su equipo en el Oficial de la ABZC y que ahora lo obliga a ganar este viernes como visitante para forzar el tercer partido de la serie. Como local, el lunes por la noche, Ciudad de Campana fue sorprendido por Sportivo Pilar y perdió su invicto en el Torneo Oficial 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) en un momento caliente del certamen: en el primer juego de la serie de Cuartos de Final. Por ello, ahora quedó obligado a ganar mañana viernes como visitante en la revancha para estirar la serie y traerla nuevamente a nuestra ciudad para lo que sería el tercer y decisivo encuentro. "Es duro perder, pero fuimos superados. Sportivo nos planteó un partido que nunca supimos resolver", señaló el entrenador del CCC, Sebastián Silva. "Ellos son un equipo aguerrido, intenso y que defiende duro", agregó en diálogo con FM Radio City. En el análisis del juego, Silva destacó el trabajo que realizó Sportivo sobre el pivot Martín Delgado, quien había sido la gran figura del Tricolor en la fase regular: "Nos tomaron bien a Martín, le doblaban mucho la defensa y al no tener otra opción en el juego interior, perdimos mucho de nuestra ofensiva", explicó. "Después nos costó tener efectividad y tampoco pudimos correr, que solemos hacerlo bien, anotando puntos fáciles en transición. Nos pusieron a jugar los 40 minutos 5 contra 5 y eso nos incomodó y nos costó. Estuvimos muy estáticos, no tuvimos rotación del balón, no cargamos al rebote ofensivo, no pudimos correr… Fue un partido malo en líneas generales", añadió. La revancha que se jugará mañana viernes en La Caldera de Pilar asoma con un clima áspero para Ciudad de Campana: "Sí, es una cancha difícil, pero no nos preocupa el escenario, sino poder plasmar nuestro juego y ejecutar nuestro plan", expresó Silva, quien hasta diciembre pasado dirigía, justamente, a Sportivo.

