NIVEL B: FINAL FOUR Este viernes, sábado y domingo se jugará en General Rodríguez el Final Four del Nivel B del Oficial de la ABZC. El local Porteño, Náutico Zárate, Náutico San Pedro y Honor y Patria de Capilla del Señor buscarán el título y el ascenso de categoría. El cuadrangular será todos contra todos y mientras el equipo ganador ascenderá directo, el segundo tendrá la oportunidad de jugar una promoción contra el vencedor de la serie de permanencia del Nivel A que protagonizarán Atlético Baradero y Central Buenos Aires de Zárate. El entrenador del Campana Boat Club se refirió a la derrota sufrida en el inicio de los playoffs frente a Defensores Unidos. El sábado será la revancha en Villa Fox: "Vamos a buscar igualar la serie". El arranque de los Cuartos de Final del Torneo Oficial 2018 de la ABZC le dejó al Campana Boat Club no sólo una amplia derrota frente a Defensores Unidos (se impuso 99-74) sino también una amarga noticia: el base Damián Lombardi se cortó el tendón de Aquiles y tendrá una larga recuperación. "Estamos trabajando desde lo anímico porque el grupo sintió el tema de la lesión de Damián", reconoció Gustavo Godoy, entrenador del CBC. "Perdimos por mucho, aunque no existe esta diferencia. Se nos lesionó un jugador que para nosotros es importantísimo. Así que, a pesar de todo, y contra todo, estamos enteros y vamos a ir a Villa Fox a buscar igualar la serie. Que no nos den por muertos", agregó. En el análisis del encuentro disputado el pasado viernes en la ribera de nuestra ciudad, el entrenador Celeste señaló: "Fue un partido complicado porque ellos tienen buenos jugadores de nivel del Torneo Federal, que tuvieron una gran noche con un excelente porcentaje de efectividad. Nosotros no pudimos imponer nuestro juego, que se caracteriza por ser muy agresivos defensivamente y correr el ataque rápido, ya que carecemos de estatura en la pintura".

