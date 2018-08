Le ganó 2-0 a Leones Azules y se mantiene con puntaje ideal.

El pasado fin de semana se disputó la quinta fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol y que tiene como único líder a Juventud Unida, que venció 2-0 a Leones Azules y consiguió su quinto triunfo consecutivo para extender todavía más su andar ideal.

En segundo lugar se ubica Lechuga "A", que goleó 6-0 a Defensores de La Esperanza, llegó a los 10 puntos y quedó a cinco de Juventud Unida.

Además, en esta quinta fecha, Desamparados le ganó 2-0 a Mega Juniors, mientras que Lechuga "B" igualó 2-2 con La Josefa (en esta jornada quedó libre Otamendi).

En la próxima fecha, Juventud Unida quedará libre y se disputarán los siguientes encuentros: Lechuga "A" vs Desamparados; Otamendi FC vs Defensores de La Esperanza; La Josefa vs Leones Azules; Mega Juniors vs Lechuga "B".