Breves Deportivas

SE BAJÓ DEL POTRO: El tandilense debía debutar en el Masters 1000 de Toronto pero decidió retirarse del certamen.- COPA LIBERTADORES: Por los Octavos de Final, se enfrentarán Racing Club y River Plate.- GANÓ ESTUDIANTES: en cancha de Quilmes, Estudiantes de Plata derrotó a Gremio de Porto Alegre.- FESTEJÓ EL ROJO: Independiente se consagró ayer campeón de la Copa Suruga Bank.- SUB 20; CAMPEÓN: La Selección Argentina se adjudicó el Torneo de L´Alcudia en Valencia, España.- COPA LIBERTADORES Por los Octavos de Final de la Copa Libertadores, esta tarde se enfrentarán Racing Club y River Plate en el Cilindro de Avellaneda, en un partido que se disputará desde las 19.30 horas. En La Academia será titular el campanense Leonardo Sigali como primer marcado central. En tanto, desde las 21.45, también por la ida de los Octavos de Final, Atlético Tucumán recibirá en su estadio a Atlético Nacional de Medellín. En el conjunto tucumano será titular el volante campanense Juan Mercier. GANÓ ESTUDIANTES El martes por la noche, en cancha de Quilmes, Estudiantes de Plata derrotó 2-1 a Gremio de Porto Alegre en el partido de ida de los Octavos de Final de esta Copa Libertadores. Juan Apaolaza y Gastón Campi marcaron los goles del Pincha, mientras que Walter Kannemann descontó para el elenco brasileño. La revancha será el martes 28 de agosto en Porto Alegre. FESTEJÓ EL ROJO Con su historia de "Rey de Copa" detrás, Independiente se consagró ayer campeón de la Copa Suruga Bank al derrotar por 1 a 0 al Cerezo Osaka de Japón. Con este logro alcanzó a Boca en títulos internacionales, ya que ahora ambos tienen 18 estrellas. El delantero Silvio Romero marcó el gol del equipo argentino, a los 27 minutos de la primera parte. SUB 20: CAMPEÓN La Selección Argentina Sub 20, conducida por Lionel Scaloni y Pablo Aimar, se adjudicó ayer el Torneo de L´Alcudia en Valencia, España, al vencer en la final a Rusia por 2 a 1. El conjunto argentino empezó perdiendo por el gol de Igor Diveev, a los 11 minutos del primer tiempo, pero igualó rápidamente Facundo Colidio, a los 14. Con ese empate terminaron los 80 minutos reglamentarios. Por eso, el 2-1 que marcó Alan Marinelli llegó a los 91, al minuto del segundo tiempo extra. SE BAJÓ DEL POTRO El tandilense Juan Martín Del Potro, que debía debutar ayer en el Masters 1000 de Toronto enfrentando a Robin Haase, decidió retirarse de este certamen preparatorio para el US Open. "Lamentablemente no voy a poder participar en Toronto porque mi muñeca izquierda debe descansar unos días. Gracias por el apoyo y nos vemos en Cincinnati", escribió Delpo en sus redes sociales, dejando entrever su participación en el próximo ATP Masters 1000 del calendario.



Breves Deportivas

