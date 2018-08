La alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Incluso una pequeña cantidad del alimento que causa la alergia puede ocasionar signos y síntomas, como problemas digestivos, urticaria o inflamación de las vías respiratorias. En algunas personas, una alergia alimentaria puede ocasionar síntomas graves o, incluso, una reacción que puede poner en riego la vida, denominada «anafilaxis». Síntomas: Hormigueo o picazón en la boca -Urticaria, picazón o eccema -Hinchazón en los labios, la cara, la lengua y la garganta u otras partes del cuerpo -Silbido al respirar, congestión nasal o dificultad para respirar -Dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos -Mareos, aturdimiento o desmayos Anafilaxia: En algunas personas, una alergia alimentaria puede causar una reacción alérgica grave llamada «anafilaxia». Esto puede ocasionar signos y síntomas que pueden poner en riesgo la vida, entre ellos: -Opresión y estrechamiento de las vías respiratorias -Inflamación en la garganta o sensación de nudo en la garganta que dificulta la respiración -Choque con descenso grave de la presión arterial -Pulso acelerado -Mareos, aturdimiento o pérdida del conocimiento. El tratamiento de urgencia es fundamental en el caso de anafilaxia. Si no se trata, la anafilaxia puede causar un coma o incluso la muerte. Causas: Cuando tienes una alergia alimentaria, el sistema inmunitario identifica erróneamente un alimento o una sustancia específica del alimento como dañino. En respuesta, el sistema inmunitario desencadena células para liberar anticuerpos conocidos como «inmunoglobulina E» (IgE), con el fin de neutralizar el alimento o la sustancia alimenticia causante de la alergia (el alérgeno). La próxima vez que comas aunque sea la cantidad más pequeña de ese alimento, los anticuerpos IgE lo detectarán y enviarán una señal al sistema inmunitario para que libere una sustancia química denominada «histamina», así como otras sustancias químicas en el torrente sanguíneo. Estos químicos provocan síntomas de alergia. Alergia alimentaria inducida por el ejercicio Ciertos alimentos pueden hacer que algunas personas sientan picazón y aturdimiento poco después de comenzar a hacer ejercicio. En los casos graves, incluso se pueden producir urticarias y anafilaxia. No comer por un par de horas antes de hacer ejercicio y evitar ciertos alimentos puede ayudar a prevenir este problema. Intolerancia a los alimentos y otras reacciones La intolerancia a los alimentos o una reacción a otra sustancia que consumes pueden producir los mismos signos y síntomas que la alergia alimentaria, como náuseas, vómitos, retortijones y diarrea. Según el tipo de intolerancia a los alimentos que tengas, tal vez, puedas comer pequeñas cantidades de alimentos problemáticos sin tener una reacción. Por el contrario, si tienes una alergia alimentaria verdadera, incluso una cantidad diminuta de un alimento puede desencadenar una reacción alérgica. by Escrito por el personal de Mayo Clinic



