Los orígenes del barrio, el rol de la escuela 27, los bailongos en lo de Angelito. Dallera creció, pero parece mantener su mística gracias al ambiente familiar. La noticia es el pavimento para que entre el colectivo. Y el gran anhelo son las cloacas y una plaza. "Los vecinos se involucran, participan y colaboran. Siempre digo hay que mirar para adelante", dice Hernán Gaggino, presidente de la sociedad de fomento. A la vera de la Ruta 9 y pegadito al 9 de Julio, nació el barrio Dallera; un caserío lindero al maizal de Martinelli y por delante del campo que anualmente se sembraba con lino para la producción de aceite. De aquellos tiempos rurales a la realidad actual, hay una distancia enorme: escuela, asfalto y un montón de gente que siente ese lugar como "su lugar". Argentina Queipo tiene 67 años y hace 51 años que vive en el barrio. Ex comerciante y ex referente de la Cooperadora de la Escuela Nº27, ahora está jubilada. "El barrio -dice- es muy lindo y, a pesar de todo, muy tranquilo. Ha progresado mucho". Argentina está casada hace 41 años más 6 de novios con Carlos Daltues y tienen tres hijos, dos mujeres y un varón. "Tenemos luz y gas que antes no había. Se abrieron las calles, primero teníamos tosca, luego laminillo y ahora asfalto", dice Carlos, y recuerda: "En el 59 hubo una creciente y mi casa que era de barro con techo de chapa y cartón quedó destruida, todo flotaba" y agrega: "Hoy hay creciente y se pide de todo. Hay muchas comodidades. A nosotros nos regalaron en ese momento dos pares de zapatillas y mi vieja sacaba los colchones de lana afuera para que se secaran. No nos dieron nada. En el campo, tenías que hacer la comida con cocina a leña, no había luz eléctrica. Andábamos en alpargatas por todos lados". Daltues se mudó y vivió 11 años en Las Flores, partido de la provincia de Buenos Aires y luego volvió al barrio en el 70. Es jubilado del sector petrolero, ex presidente de la sociedad de fomento y actual revisor de cuentas. La charla fluye y aparecen otras voces. Ángel González, a poco de cumplir sus 88 años, tiene una vitalidad envidiable. Este mes cumple 50 años en el barrio. Se nota que todos lo quieren. Fue el primer almacenero del barrio. Hace 26 años que está jubilado y dejó de estar al mando de su local en Alberti y San Lorenzo. Él, como Argentina, también nació en Entre Ríos "en el medio del campo", como se dice y cuenta que añora todo ese tiempo: "Tengo más años acá en Campana que en Entre Ríos, pero siempre me tiró más el campo", dice. Y entre risas, los presentes piden que cuente las farras que se armaban en su casa. "Angelito" solía ser el anfitrión de maratónicos bailes que empezaban a las 7 de la tarde y terminaban a las 7 de la mañana. En la charla lo acompañan su hijo, su nieto y su bisnieta. Jonathan (33), su nieto, comenta: "Yo llegué a ver cómo trabajaba mi abuelo en el negocio. Nos conocemos todos y sabemos cómo nos movemos". La novedad de la semana es que se empezó a trabajar en el asfaltado de las calles para que pueda pasar el colectivo por dentro del barrio y "que la gente no tenga que estar sufriendo riesgos", dicen, siempre subrayando que "el Dallera es tranquilo", y no lo cambian por nada. Héctor Horacio López ya acumula más de 4 décadas en el barrio. Se dedica al rubro del transporte y destaca las transformaciones que en el barrio se vienen llevando a cabo, tanto de las calles como del entubamiento de los pluviales. Pero hay un tema que le preocupa: las cloacas. "Llegar a ese paso sería fundamental, el barrio estaba y está estancado hace años", en temas de infraestructura, y señala que se nota una caída en la actividad comercial: "todos los rubros están complicados, la industria y el comercio están complicados. Los costos son muchos, hay locales que cierran y las ganancias muy pocas; pero hay que seguir en pie". López cierra su intervención con palabras de elogio para el rol de la sociedad de fomento de Dallera a lo largo de los años. "Con las comisiones, desde la primera presidida por el Señor Eriberto Funes hasta hoy se ha trabajado mucho. Yo, como vecino, le voy a dar todo mi apoyo a esta comisión, me siento cómodo y veo que se hacen cosas. Al ver que se hacen cosas uno está obligado a colaborar". Nicolás Romero tiene 46 años en el barrio. Vivía en Tigre con su esposa y los corrieron dos inundaciones. "Por conocidos conseguí un terreno accesible a la vuelta de la escuela 27. Así fue como en el 72 me instalé aquí, había muy pocas casas. La escuela trajo toda la revolución y traccionó el progreso. Cuando se empezó, los más viejos del barrio, ponían peso por peso para poner tosca, con el tiempo la Municipalidad contrató empresas para poner asfalto, y se llevaron la tosca. Se hicieron todas las cosas a pulmón". Nicolás dice que en esos tiempos se hacían bailes para recaudar fondos, se organizaban locros o ventas de empanadas en la escuela y así levantaron la Iglesia del barrio. "Lo más lindo que rescato de esa época es que uno lo hacía con mucho sacrificio pero sin llorar o lamentarse, con mucha alegría", dice y le da el último sorbo, cortito, al mate y lo pasa. Norma López y Luis Bianchi hace 47 que están casados, y viven en calle Maipú al 300. Él es albañil y ella ama de casa. "este barrio fue uno de los barrios de menos problemas". Cuenta que la semana pasada se reunieron todos los vecinos después de muchos años: "fue hermoso ver abuelos, padres e hijos. Siempre algún hijo de nosotros se quedó acá por la zona. Quiero todos los días algo más lindo para nuestro barrio". De boina, Marcelino Reynoso, parece más bien reservado. Es uno de los socios vitalicios de la sociedad de fomento y es jubilado de la acería de TenarisSiderca. Llegó en el 68. "Mirá si hace años que estoy acá que mi casa era la única de la cuadra", aporta. No es una competencia, pero parece que de los presentes es el que llegó primero al barrio. Y parece estar de acuerdo con todo lo que se fue diciendo. Hernán Gaggino se radicó hace 8 años en el barrio y es el actual presidente de la sociedad de fomento. "Por mis tíos y por tener una abuela campanense elegí vivir en Dallera, el barrio tiene su antigüedad y trayectoria. Es toda gente de trabajo, clase media y honesta". Destaca el sentido de pertenencia y los valores que hay entre todos: "Los vecinos se involucran, participan y colaboran. Siempre digo hay que mirar para adelante". Al igual que Horacio, apunta al tema de las cloacas. Asfalto era una cuenta pendiente que se está siendo realidad. Otro de los objetivos a corto plazo desde la sociedad es construir una plaza ya que el barrio no lo tiene. "Ojalá que lo que se añora no sea dejado de lado", concluye.

LAS VENAS DE LA CIUDAD Con mate y pastafrola por medio y mucha expectativa nos recibieron los vecinos del barrio Dallera en la sede de su sociedad de fomento. Esta charla es la primera de muchas con la que se pretende alimentar una nueva columna del diario que irá mostrando las vivencias y características de los vecinos de los barrios de Campana. En su libro "Ciudades del mañana: Historia del urbanismo en el siglo XX", dice Peter Hall: "Lo que cambia un lugar es la gente, de manera que, si la vida de las personas en los barrios es buena, la ciudad también lo es". La columna "Conociendo nuestros barrios", intentará transitar y validar, charla a charla, esa idea.

LAS VENAS DE LA CIUDAD OFERTA DE ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR EN LA SOCIEDAD DE FOMENTO - Taller de Tejido martes y jueves de 14 a 16 horas. Gratuito - Entrenamiento Funcional. Primer Clase Gratuita, vení y proba. Instructora Jesica Radaco lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. - TAE-BO FITNESS Disciplina que fusiona golpes de boxeo y patadas de Taekwondo. Primer Clase gratuita. Instructora Jesica Radaco lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. - Zumba con Adriana Girola lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas. Valor $280 por mes. - Danzas Folclóricas Tradicionales lunes y miércoles de 20 a 22 horas. Profesor Matías Sánchez Gajo. Valor $200 por mes - Curso Inicial de Fotografía sábados de 10 a 12. Fotografía Digital, teoría y prácticas. Email : sfardinidiego@gmail.com / 03489-15-676372 - Taller de Yoga para adultos mayores de ambos sexos. A partir de los 55 años. Con o sin dificultades físicas. Jueves 16 horas. Actividad gratuita. - FreeStyle Shalom sábados de 10 a 12 horas. $250 por mes. Profesora Gabriela Rossi. - Taekwondo martes y jueves de 19:30 a 20:30. $250 por mes - Escuela Municipal de Patín Artística: turno chiquitos (17:30 a 18:30), turno pre avanzados y adultos iniciales (18:30 a 19:30), turno avanzados (19:30 a 20:30) TALLERES MUNICIPALES - Porcelana en Frio: lunes de 13:30 a 17 – Prof. Andrea Rolandi - Guitarra: martes de 14:30 a 16:30 – Prof. Aníbal Fernández - Repostería: miércoles de 13:30 a 14:30 (Decoración de Tortas); 14:30 a 16:30 (2º Año); 16:30 a 17:45 (1º Año) – Prof. Patricia Franco. - Canto: martes de 8:30 a 11:30 y 13:30 a 16:30 – Prof. Claudia Ibarra - Folklore: viernes de 15:30 a 17 – Sonia Corio



Conociendo nuestros barrios:

Dallera; del maizal de Martinelli a la realidad actual

