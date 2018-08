Juró la nueva jueza de Familia con asiento en Zárate

La Dra. Ana Coarasa es la titular del flamante Juzgado de Familia Nº 2. "Ahora nos queda pendiente la puesta en funcionaniento del Juzgado de Familia de Escobar", dijo el presidente del colegio de Magistrados. Ayer tuvo lugar se procedió a recibir formal juramento de la Dra. Ana Coarasa como titular del Juzgado de Familia nro. 2 Departamental con asiento en Zarate. A la ceremonia de juramento concurrieron autoridades del Colegio de Magistrados departamental, colegas familiares y amigos. "Por suerte ha llegado este dia tan esperado por todos y en especial por los ciudadanos de Zarate. Ahora nos queda pendiente la puesta en funcionaniento del Juzgado de Familia de Escobar", comentó al respecto Christian Fabio, Presidente del Colegio de Magistrados departamental luego de la jura, y adelantó que la gobernadora María Eugenia Vidal firmó el decreto de designación del Dr. Cristian Figueroa como Asesor de Incapaces y Ausentes con asiento en Zarate. En junio del año pasado, la Dra. Coarasa, mientras todavía era Secretaria de la Asesoría de Incapaces departamental y ya jueza designada, brindó en las instalaciones del Colegio de Abogados la charla "Divorcio en el nuevo Código Civil y Comercial". Sobre la temática abordada, en aquella oportunidad, Coarasa comentó: "Primero hay que entender que el nuevo Código Civil y Comercial que está atravesado por todos los tratados de Derechos Humanos, y que trata de poner un marco al cambio de la realidad social respecto al código velezano después de 150 años. Después, el tema del divorcio sin causa, me parece un avance fundamental para evitar el conflicto sobre todo dentro de la familia, más allá de que el matrimonio o la unión convivencial no haya funcionado. Otro aspecto interesante es que se han simplificado los efectos de un divorcio. Antes tribunales daban las herramientas a las dos partes para que peleen "in eternum", y ahora, con el trámite de Divorcio Encausado, eso se trata de evitar". Además, consideró que en el texto del nuevo código genera resistencias. "Por ejemplo, se pone en tela de juicio el enfoque vinculado a los daños y perjuicios derivados del divorcio. Hoy ya eso no tiene cabida, lo que no quita que algún civilista, a partir del Art. 1738 que habla de la interferencia en el proyecto de vida, esté tratando de "colar" los daños que ya no proceden por el divorcio encausado al no haber un ilícito que amerite esa reparación. En mi opinión, en el único caso que correspondería sería si hubo violencia familiar durante la separación. Sin embargo, hay una tensión entre los que redactaron el código y los que no respecto a lo que se debió haber puesto y lo que no se pudo poner. Lo que hay que entender es que estamos frente a un código de mérito, oportunidad y conveniencias. Se hizo lo que se pudo, no todo lo que se quiso. Por ejemplo, en los deberes matrimoniales también: si uno lee el Art. 431 habla de Asistencias. Era el único deber jurídico que iba a tener una sanción para el caso de incumplimiento. Sin embargo, por una intervención de la Iglesia, se agregó el deber de fidelidad, y en Senadores se agregó la convivencia. Pero en definitiva, un Código Civil no contiene deberes morales, ya que esos deberes morales no tienen una sanción para el caso de incumplimiento, por lo tanto su inclusión en ese artículo no aporta nada en concreto. El divorcio es incausado, y por lo tanto no va a generar ningún tipo de reparación".

Juró la nueva jueza de Familia con asiento en Zárate

