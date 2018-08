El amor en crisis

Nahuel Sanchez-Bredle

Lo que escribo es apenas una visión parcial, una aproximación lógica que, como debe ser, no agota la comprensión de la compleja realidad, más aún cuando de seres humanos hablamos. El trabajo interdisciplinario me permite acercar una devolución, un relato y sobre todo una reflexión que, al margen de que sean cuestiones abordadas, nos tienen que llevar a tomar conciencia sobre todo a aquellos que educamos y trabajamos con los chicos en las escuelas. Ellos en nosotros buscan referencias, opiniones, ejemplos y nos presentan debates. Suele ser habitual que se hable del amor, no solo en las escuelas. A diario surgen preguntas, historias, silencios y misterios. Trabajando en mis labores de docente y en la coordinación del grupo Solidario es inevitable que las personas no expresen diversas situaciones que refieren a distintos tipos de amor. Voy a intentar establecer algunas conclusiones al respecto. Hay que tener mucho cuidado y examinar las relaciones de pareja, a veces hay indicios, señales y situaciones que pueden anticipar que nos han mentido, que estamos de paso. Quién planteó una relación seria, una familia, puede continuar atado a estructuras sólidas, diversos prejuicios, temores y círculos viciosos que encadenan al pasado y a personas. La psicología lo simplifica advirtiendo que las expectativas alteran las percepciones, pero se puede disentir en algo: uno responde a determinadas actitudes y promesas, no es una mera ilusión creada por una de las partes. Influyen condicionantes tales como el materialismo, prejuicios e incapacidad de amar. Las heridas emocionales trascienden incluso a parámetros espirituales: se dice que el perdón se logra cuando los recuerdos dejan de afectarnos. La falta de perdón propicia enfermedades, ataduras financieras, esclavitud emocional. Los seres humanos no suelen conducirse con la verdad, nos cuesta perdonar, también perdonarnos a nosotros mismos. Optamos por la guerra fría, la psicológica, sembrar incertidumbres nocivas, jugar con los sentimientos, no enfrentar y cansar a las personas para en definitiva destruir relaciones que terminan siendo irreconciliables por miserias humanas como la cobardía, hipocresía, infidelidad, mentiras, egoísmo, narcisismo, soberbia, rencores, egocentrismo y dureza del corazón. Está muy de moda el aprender a soltar, pero se nos olvida el reparar, cuidar, amar y no salir huyendo cuando hay complicaciones. Los adultos deben cerrar sus historias, cuando no lo pueden lograr los únicos perjudicados son los hijos. Veo a diario padres abandónicos, mujeres que deben hacer de madre y padre, hombres que dejan esposas valiosas por mujeres más jóvenes que los conducen a la mayoría a la ruina. Padres que sufren el infierno de no poder ver a sus hijos aun cumpliendo con la cuota de alimentos, el niño/a rehén de las separaciones, particularidades como hombres que abandonan a sus hijos biológicos, pero solo aman y asisten a los hijos de la nueva pareja sin pensar el daño irreparable que ocasionan. Amas de casas no valoradas siendo que es un trabajo noble determinante en la crianza de los hijos, no remunerado y descalificado por los asalariados. En este contexto se vive y el docente trabaja, no solo se enseñan contenidos conceptuales y procedimientos, nuestro rol va mucho más allá de un diseño curricular. Se nos presentan infinidad de problemáticas: violencias, abusos, adicciones, dificultades de aprendizaje, embarazos adolescentes, trastornos alimenticios, suicidio. Y un largo etcétera. Con este panorama, ¿cómo construye el sujeto su concepto del amor? ¿Qué podemos transmitir los adultos a las nuevas generaciones para sembrar fe, esperanza y amor aun cuando la vida nos golpea? ¿Estamos sanos emocionalmente para dejar un legado productivo? ¿Nos dejamos ayudar o andamos por la vida lastimando a las personas? La posmodernidad difunde un estereotipo de amor superficial sin compromisos donde enamorarse conduce al suspenso, a la incertidumbre y a vivir efímeros momentos, la soledad arrastra a las personas a una turbulencia que desemboca en nostalgia y melancolía, a recordar aquel amor platónico que no se concretó, decepciones al no ser correspondidos y el fin del amor en una relación. Cuando el amor no es recíproco, se debe recoger la dignidad y seguir el camino. La vida nos regala la familia y los amigos que forman parte de los afectos indispensables. No te acostumbres a lo que no te hace feliz, alejarse cuenta también como una hermosa prueba de amor, la del amor propio y de la autoestima. Los silencios también hablan, ser sencillo es lo que te hace grande, la indiferencia jamás pasa desapercibida, hay ausencias que representan verdaderos triunfos, poder decir adiós es crecer, es inmoral sentirse mal por haber querido tanto. Siempre hay un mañana, una nueva oportunidad de recuperar los sueños, volver a empezar y volver a amar. Mario Benedetti nos deja una profunda y sabia reflexión ¿Por qué debería estar triste? He perdido gente no me amaba, pero ellos perdieron a alguien que los amaba... Nahuel Sanchez-Bredle, Docente y coordinador del grupo Solidario "Donaciones Campana 1"

