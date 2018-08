El Sportteam confirmó que no viajará a Misiones para la séptima fecha de la temporada porque está abocado a la reconstrucción del Citroen C4 luego del tremendo accidente sufrido en San Juan. Luego del tremendo accidente que protagonizó Matías Milla en la sexta fecha del Súper TC2000 en el autódromo de San Juan, donde su Citroen C4 terminó prácticamente con destrucción total, el equipo Sportteam confirmó en las últimas horas que no participará este fin de semana de la séptima fecha de la temporada a disputarse en Oberá, Misiones. Según informó el Sportteam, la decisión es para abocarse íntegramente a la reconstrucción del auto del piloto de nuestra ciudad. El accidente de Milla en El Zonda dejó mucho trabajo por hacer sobre el Citroen C4, por eso el equipo está trabajando denodadamente en recuperar la unidad con la férrea intención de retornar en la siguiente etapa en el Callejero de Santa Fe", señala el comunicado de prensa. Así, nos vemos obligados a saltearnos la competencia de Oberá llegando además a un acuerdo para parar está fecha con Franco Riva (compañero de equipo de Milla), quien inmediatamente estuvo de acuerdo y a quién le agradecemos, ya que por un tema logístico lo mejor era no presentarnos con un solo auto en suelo misionero", agrega el comunicado. El objetivo es volver de la mejor manera en el Callejero de Santa Fe, fuertes y con la intención de comenzar a cerrar esta temporada de la mejor manera", culmina el comunicado. Ésta será la segunda fecha que se pierda Milla esta temporada, dado que también había faltado a la quinta carrera del año, disputada en Rafaela, dado que el Sportteam estaba poniendo a punto el Citroen C4 que estrenó en San Juan. Lamentablemente, la presentación del nuevo vehículo de Milla (que corrió las primeras cuatro fechas con el Ford Focus que hoy usa Franco Riva) terminó de manera impensada y obligó al Sportteam a otro parate.

CONTRA RELOJ. LUEGO DEL ACCIDENTE DEL CIRCUITO "EL ZONDA", EL EQUIPO DE MILLA TRABAJA DENODADAMENTE EN EL CITROEN C4 PARA TENERLO LISTO PARA EL CALLEJERO DE SANTA FE



Automovilismo:

Super TC2000; Matías Milla no correrá en Oberá

