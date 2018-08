Le ganaron 28-24 a Municipalidad de Lomas de Zamora en un partido en el que llegaron a estar siete goles abajo en la segunda mitad. En tanto, la Primera Damas cayó 20-16 frente a CEDEM de Caseros. El pasado fin de semana comenzó la segunda mitad de la temporada de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) con la disputa de los campeonatos Clausura de las diferentes divisiones. Así, los primeros equipos del Campana Boat Club retomaron su actividad, aunque con diferentes resultados, dado que los Varones iniciaron con triunfos, mientras que las Damas cayeron en el debut. LOS MAYORES La Primera Caballeros, que se coronó campeón del Apertura de Sexta División, comenzó el Clausura con dificultades que supo sobrellevar. Es que para superar a Municipalidad de Lomas de Zamora debió revertir un juego que por momentos tuvo muy complicado. Al término de primer tiempo perdía 17-12 y, en el transcurso del segundo, la desventaja se incrementó y llegó a estar siete goles abajo en el marcador. Sin embargo, con buenas intervenciones del arquero Franco Blanco y de Franco Parrilla en defensa y ataque; y el destape goleador de Luciano Díaz, los dirigidos por Eduardo Godoy pudieron revertir el trámite y quedarse con el triunfo por 28-24. De esa manera, además, estiraron su invicto en esta temporada luego de ganar todos sus partidos en el Apertura. Los máximos anotadores del CBC en este encuentro fueron Luciano Díaz (9 goles) y Franco Parrilla (8), pero también sumaron Leonel Dente (5), Daniel Sirolli (3), Eduardo Grillo (2) y Gonzalo Comínguez (1) para totalizar los 28 tantos del equipo. En tanto, en Municipalidad de Lomas de Zamora se destacó Sebastián Montenegro, autor de 11 goles. Además, en esta primera fecha de la Sexta División de la FEMEBAL, Muñiz B le ganó 23-16 a Defensores de Moreno; All Boys superò 49-25 a Banfield "B"; y Auxiliar Merlo "B" derrotó 29-27 a Temperley. Quedaron libres Bomberos de La Matanza e Instituto San Pablo Wilde, mientras que está pendiente de informe el resultado del juego entre Platense "B" y Universidad de Luján "C". Por la próxima fecha, los Mayores del CBC se medirán frente a Auxiliar Merlo "B" como visitantes este domingo 12 de agosto. LAS MAYORES La Primera Damas del CBC no pudo comenzar con el pie derecho el Clausura de Cuarta División al perder 20-16 frente a CEDEM de Caseros, un complicado rival al que supo darle batalla en un encuentro que, al término del primer tiempo, ya perdía 11-5. Los goles del equipo dirigido por Eduardo Godoy fueron convertidos por Tatiana Alvarado (5), Verónica Schinoni (4), Agustina Bergés (2), Carolina Valerio (2), Paloma Slavin (1), Agostina Lorenzo (1) y Loana Vietta (1) En esta primera fecha del Clausura de Cuarta División de la FEMEBAL también se registraron los siguientes resultados: Club Burzaco 25-25 Nuestra Señora de Luján "B"; Municipalidad de Almirante Brown 22-16 All Boys; San Lorenzo 21-28 Villa Calzada; Lamadrid 10-27 Municipalidad de Ensenada; Municipalidad de Escobar 22-7 Villa Modelo; y Vélez Sarsfield "B" 26-16 Banfield. Este sábado 11, las chicas del Boat Club estarán disputando la segunda fecha cuando se enfrenten como locales ante Vélez Sarsfield "B". MENORES Las categorías formativas femeninas se midieron frente a Racing Club "B" por la primera fecha de la Zona A de "Damas E". En esta jornada, el CBC se impuso 22-20 en Menores y 22-17 en Juniors, mientras que cayó 22-10 en Cadetas y 23-18 en Juveniles frente a las chicas de Avellaneda. La segunda fecha de este certamen las tendrá enfrentando a Municipalidad de Escobar como visitantes. En tanto, las divisiones inferiores masculinas se enfrentaron con Municipalidad de San Miguel por la primera fecha de la Zona A de "Caballeros D". Y los chicos celestes sumaron dos triunfos y tres derrotas: ganaron los Juveniles por 31 a 30 y los Infantiles por 24 a 20, mientras que cayeron los Menores (21-11), Cadetes (23-20) y Juniors (31-30). Por la segunda fecha de la Zona A del campeonato de Caballeros D, las categorías formativas masculinas jugarán como locales ante AFALP "B".

VICTORIA. TRAS UN GRAN PARCIAL EN EL ST, QUE GANARON 16-7; EL PARTIDO FUE PARA LOS MAYORES DEL CBC



Handball:

Con una gran remontada, los Mayores del Boat Club comenzaron el Clausura con triunfo

