AL ESPACIO: El presidente Macri anunció el lanzamiento del satélite Saocom 1A que será enviado al espacio el 29 de septiembre.- DÓLAR EN ALZA: trepó este jueves 46 centavos, a $28,69 para la venta.- AMENAZAS A OYARBIDE: El ex juez federal denunció amenazas de muerte, por lo que la Justicia le asignó custodia.- ENTREGÓ LAS LLAVES: Al filo del plazo perentorio, Luis Barrionuevo devolvió las llaves de la sede nacional del Partido Justicialista.- DÓLAR EN ALZA El dólar trepó este jueves 46 centavos, a $28,69 para la venta, en su segundo incremento consecutivo, que lo llevó a niveles del mes pasado, en medio del alza de la divisa en la región y una persistente demanda por cobertura en el mercado local. El precio más bajo fue expuesto en los mostradores del Banco Nación a $28,60; mientras el más elevado fue registrado en Banco Galicia, a $28,90. En el sector mayorista, el dólar finalizó a $28,11, lo cual representó un incremento de 46 centavos frente al miércoles, mientras que durante la semana acumula un avance de 82 centavos. AMENAZAS A OYARBIDE El ex juez federal Norberto Oyarbide denunció este jueves amenazas de muerte, por lo que la Justicia le asignó custodia de la Gendarmería Nacional. Las amenazas denunciadas por el ex magistrado se produjeron luego de que se presentara a declarar por segundo día consecutivo ante el fiscal Carlos Stornelli y denunciara aprietes del gobierno de Néstor Kirchner respecto a su fallo en una causa de 2008 por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial. ENTREGÓ LAS LLAVES Al filo del plazo perentorio fijado por la Justicia, el líder gastronómico Luis Barrionuevo devolvió este jueves las llaves de la sede nacional del Partido Justicialista luego de que se revocara su mandato como interventor. Se resuelve así favorablemente el reclamo planteado por las autoridades electas, encabezadas por José Luis Gioja, que habían sido removidas en primera instancia y que, tras ser repuestas en sus cargos partidarios el 2 de agosto pasado, no habían podido ingresar al edificio de Matheu 130. AL ESPACIO El presidente Mauricio Macri destacó este jueves el "talento" de los científicos argentinos al anunciar el lanzamiento del satélite Saocom 1A, destinado al campo de la observación científica, que será enviado al espacio el próximo 29 de septiembre desde Estados Unidos. Dicho satélite se dedicará a la tarea de investigación tecnológica aplicable al mejoramiento de la actividad industrial y a la prevención de emergencias hidrológicas. El Saocom 1A es uno de dos satélites idénticos desarrollados y fabricados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y empresas como la rionegrina INVAP y VENG.



Breves: Noticias de Actualidad

