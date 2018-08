Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 11/ago/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 11/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Ahora Carmela subió a las tablas porteñas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Ahora Carmela subió a las tablas porteñas









FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA Actúan: Maximiliano Azambuya, Fercha Bertonatti, Alfio Di Palma, Guillermina Di Pietro, Jimena Duarte, Diego Echeverría, Lara Gelmini, Maria Luz Gómez Oliva, Guadalupe Gusella, Rocío Noziglia, Nadia Puliscich, Carmela Rodríguez, Walter Valli. Músicos en vivo: Ernesto Biasotti (en Piano), Franco Barone (en Batería), Joaquín Rodrigo Isla (en Trompeta) y Vartan Stepanian (en Violín). El vestuario es a cargo de Rodrigo Barrios, video y fotografía de Nahuel Pereyra, la música y letras de las canciones Marisa Manoukian, las coreografías Julieta Carbonel, los arreglos musicales de Damián Mahler, la operación técnica es a cargo de Walter Valli, el Diseño de Rodrigo Barrios, diseño gráfico Norelys Correia. La Producción general: N5n Producciones y Co-Dirección de Andrés Montorfano. La pequeña artista campanense Carmela Rodríguez, de 11 años, sigue tomando protagonismo actoral: todos los jueves de agosto y de septiembre participa de la obra PayaS.O.S. en el Galpón de Guevara en Capital Federal. "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante", decía Pablo Coehlo. Y se puede relacionar perfectamente con la corta vida de Carmela Rodríguez (11), quien desde muy chica disfruta de lo que hace: actuar, cantar y bailar. Y por suerte para ella, se le siguen abriendo escenarios: en esta oportunidad está participando de la obra "PayaS.O.S. Renunciar o Resistir", un musical de Javier Delgado y Marisa Manoukian que se presenta en el Galpón de Guevara en el barrio de la Chacarita (Guevara 326) en Capital Federal. Audicionó en febrero y quedó para el papel de "Quecosa", la única niña del elenco. "Fue unos meses de mucho aprendizaje y disfruté mucho de cada ensayo con un elenco muy talentoso, es una obra para toda la familia con un mensaje social, no es un infantil", expresa la joven artista en diálogo con La Auténtica Defensa. En el musical es la secretaria de "El Grande", un papel con el cual la joven campanense nos llevará a lo más profundo de nuestro niño interior y a volver a conectarnos con nosotros mismos. Carmela es la tercera de cuatro hermanos, hija de Javier Rodríguez y Verónica Ramos. Desde siempre mostró inclinaciones artísticas, cosa que sus padres alentaron desde lo más lúdico. Cursa el sexto año de primaria en el colegio Padre Aníbal Di Francia y actualmente hace Comedia Musical con Valeria Lynch. Más allá de su corta edad, su talento la ha llevado por varios escenarios artísticos: su último trabajo fue hace dos años en "Hija única", largometraje dramático. Además grabó dos cortos publicitarios: el de Merthiolate y el de las pastas Giacomo Capelettini, denominado "Serenata". Compartió el escenario del Opera con Ricardo Montaner y en la pantalla chica fue invitada a cantar en los programas infantiles de "Panam" y "El universo de Lourdes". El pasado jueves se estreno el espectáculo de 100 minutos, el cual se podrá ver todos los jueves de agosto y de septiembre en dicho teatro independiente. La felicidad de su madre, que la acompaña muy de cerca en su carrera, puede notarse a simple vista por todo lo que le pasa a su hija y, nos comenta que en las próximas funciones irán sus amigas a verla, para lo cuál contrataron una combi. "Estuvo hermosa. Ella es muy relax y la verdad que la admiro", cierra emocionada mamá Verónica.



Artista campanense Carmela Rodríguez, de 11 años. SINOPSIS Totó, el mejor presentador de Planeta Payaso, debe cerrar las puertas de su Fábrica. La Gran Creadora ya no aporta ideas para nuevos shows. Los trabajadores optan entonces por tomar cartas en el asunto y salir a las calles como artistas ambulantes. El Grande, su mayor enemigo y Emperador de Planeta Payaso, hará lo imposible para que Totó no resurja en estrellato, boicoteando todo tipo de idea de progreso que pudiera llegar a su mente. Él demostrará ser mucho mejor que Totó y que poco necesita de una nueva idea para brillar. En medio de los planes más despiadados y desopilantes, La Gran Creadora hace aparición con una nueva propuesta. ¿Podrá El Gran Show salir a la luz?.







Ahora Carmela subió a las tablas porteñas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: