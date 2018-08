La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Remo:

El remero del Campana Boat Club y su compañero "Tucu" Herrera llevaron adelante una gran performance en el heat 2: consiguieron el primer puesto y el único pasaje directo a las semifinales. Hoy buscarán una histórica final mundialista. No paran de sorprender y aún queda mucho: el campanense Felipe Modarelli y su compañero de bote y amigo Tomás "Tucu" Herrera llevaron adelante un soberbio debut en el Campeonato Mundial de Remo de la categoría junior que se desarrolla en la ciudad de Racice, República Checa. El par nacional ganó su serie eliminatoria con contundencia, autoridad, y en el primer lugar durante los 2.000 metros de la regata. La victoria era el único resultado que servía a los fines de evitar la instancia de repechaje y para meterse directamente en las semifinales A/B, y ganar un día completo de descanso, algo que puede ser clave en el futuro mundialista del dos sin argentino. Así, tras descansar ayer, "Feli" y "Tucu" correrán hoy por segunda y anteúltima vez en la regata mundialista. Ya están entre los doce mejores del mundo, pero de ninguna forma sus objetivos terminan acá: irán por una histórica final mundialista y para eso deberán finalizar entre los tres mejores botes. Haber pasado a semifinales salteando el repechaje los pone, les agrade o no el mote, entre los favoritos a meterse en la gran final por las medallas y el título que le resulta esquivo a Argentina desde 1998. El jueves, el dos sin albiceleste cruzó la meta a los 6m55s64, casi cinco segundos por delante del bote de los hermanos lituanos Dovydas y Domantas Stankunas. Posteriormente se ubicaron las embarcaciones de China, Moldavia, Suecia y Francia. Apenas completaron la regata, Herrera desestabilizó el bote queriendo saludar a Felipe, se dieron vuelta y un bote rival estuvo cerca de impactarlos. No les pasó nada y en seguida un gomón de apoyo de la organización fue a sacarlos del agua. Las semifinales A/B de los 2018 World Rowing Junior Championships de Racice se correrán hoy con la siguiente programación: la serie 1 será a las 6:18 y la 2 a las 6:25 (hora argentina). Aún queda por determinar en cuál de ellas correrá Felipe junto al "Tucu" Herrera. LA CHANCE DE ORDAS La prueba podrá ser vista en vivo por internet a través de la cuenta oficial de World Rowing en facebook: www.facebook.com/worldrowing El miércoles, además, la singlista María Sol Ordas, oriunda de San Nicolás y representante del Club de Regatas de dicha ciudad fue una verdadera máquina: ganó su regata sacándole nueve segundos y medio a la segunda (la australiana Taylor McCarthy-Smith), pasó a cuartos de final, y fue el mejor tiempo de las 29 singlistas anotadas (7 minutos, 40 segundos y 15 centésimas. Si logra manejar la ansiedad, la presión y sus autoexigencias, la hija de Damián Ordas y Dolores Amaya (representantes olímpicos argentinos) estará en la pelea por el título mundial.

