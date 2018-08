La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Primera B Nacional:

Villa Dálmine igualó sin goles frente a Morón en un nuevo amistoso







Jugaron ayer en Mitre y Puccini. En el equipo de Felipe De la Riva se presentaron por primera vez Mariano Miño, quien fue titular, y Cristian Álvarez. Además, Fernando Alarcón fue parte de la formación inicial. El soleado mediodía de ayer no fue uno más para el actual plantel de Villa Dálmine. Es que la gran mayoría de los jugadores que integran este nuevo equipo pudo finalmente jugar en el estadio de Mitre y Puccini, en el marco del amistoso que el Violeta igualó sin goles frente a Deportivo Morón. Es que los dirigidos por Felipe De la Riva tienen como base principal de esta pretemporada el complejo Doble 5 de la vecina ciudad de Escobar y, así, esta oportunidad de enfrentar al Gallito no fue solo la chance de sumar minutos de fútbol, sino también de empezar a acostumbrarse al resembrado verde césped del "Coliseo". En tanto, en cuanto a lo estrictamente ocurrido en el campo de juego fue la oportunidad de ver y analizar cómo paró a su equipo De la Riva, quien pudo contar con Mariano Miño y Cristian Álvarez, dos de los últimos tres refuerzos que incorporados por Villa Dálmine (el otro, Ijiel Protti, no fue de la partida por una contractura). En ese sentido, Miño integró la formación titular en reemplazo de Martín Comachi y, volcado sobre la izquierda, fue compañero de ataque de Marcelo Estigarribia. Por su parte, Álvarez ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Renzo Spinaci y jugó cerca del volante central, pero suelto como armador-lanzador. La otra novedad en la alineación titular del Violeta fue la presencia de Fernando Alarcón como primer marcador central, formando zaga con Marcos Martinich. Su recuperación es seguida atentamente por De la Riva, quien en las primeras dos fechas no podrá contar con Cristian González (está suspendido por la roja que recibió frente a San Martín en aquel recordado 3-3 en Tucumán por el Reducido). El otro cambio en el once inicial se debió a cuestiones físicas: Agustín Bellone suplantó en el lateral derecho a Nicolás Sansotre, quien se recupera de un traumatismo que derivó en esguince de tobillo producto de un golpe que recibió de Gonzalo "Pity" Martínez en el partido frente a River Plate en Mendoza. Así, los once que dispuso ayer De la Riva para medirse frente a Morón fueron: Juan Ignacio Dobboletta; Agustín Bellone, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Federico Jourdan; Mariano Miño y Marcelo Estigarribia. En esos primeros 45 minutos, el Violeta hizo hincapié en tres premisas: un manejo cuidadoso del balón (De la Riva regañó a sus dirigidos cuando intentaron verticalizar sin claridad); presión alta sobre la salida rival; y un agrupamiento ordenado en campo propio cuando Morón disponía del balón en ataque. Por su parte, el Gallito, dirigido por Walter Nicolás Otta, inició con Julio Salvá; Maximiliano Paredes, Sebastián Martínez, Emiliano Mayola, Nicolás Martínez; Matías Pardo, Gastón González, Matías Nizzo, Román Martínez; Nicolás Ramírez y Damián Akerman. En esa primera parte, Villa Dálmine tuvo dos opciones claras de gol. La primera nació de una buena jugada desde la derecha hacia el centro de Molina, quien luego abrió para Jourdan, que metió el buscapié que Estigarribia no alcanzó a desviar al fondo de la red por centímetros. Posteriormente, la presión alta dio buenos resultados y el delantero entrerriano recibió una habilitación de Spinaci, pero cara a cara con Salvá, Estigarribia definió apenas ancho (la pelota pegó en la parte externa de la red). Para la segunda mitad, De la Riva probó tres variantes significativas. Cristian González ingresó como segundo marcador central en lugar de Martinich y formó zaga con Alarcón; "Jopito" Álvarez suplantó a Spinaci; y Comachi ocupó el puesto de Estigarribia. Fueron 15 minutos en los que el Violeta ganó calidad en la tenencia de balón por la presencia de Álvarez, quien igualmente lució apresurado en sus intentos por tratar de filtrar balones para Comachi. Después, para la media hora final, De la Riva modificó por completo la formación y, entonces, Villa Dálmine terminó jugando con Juan Pablo Lungarzo; Federico Acosta, Federico Godoy, Cristian González, Nahuel Yaqué; Gastón Martiré, Federico Recalde, Cristian Álvarez, David Gallardo; Martín Comachi y Francisco Nouet. Tras el amistoso, los jugadores Violetas quedaron licenciados hasta el lunes, jornada que asoma clave para la Primera B Nacional. Es que ese día debería sortearse el fixture y oficializarse qué estará en juego (ascensos y descensos) en la temporada y cómo se definirá.

CASI GOL. MARCELO ESTIGARRIBIA TUVO LA MEJOR OPCIÓN VIOLETA DEL AMISTOSO, PERO SU REMATE PEGÓ EN LA PARTE EXTERNA DE LA RED. MIÑO: "CREO QUE VAMOS A ANDAR MUY BIEN" El mediapunta de 24 años disputó su primer amistoso en Villa Dálmine. Una de las caras nuevas que presentó Villa Dálmine en el amistoso frente a Deportivo Morón fue la de Mariano Miño, el mediapunta con pasado en Boca Unidos de Corrientes y que llegó a Campana desde la Major League Soccer (MLS), donde estuvo en Toronto FC. "Vengo con muchas ganas de jugar. En Toronto jugué muy poco y la decisión fue volver a Argentina para sumar partidos. Y Villa Dálmine era una gran opción porque Felipe (De la Riva) hizo mucha fuerza para que yo me incorpore y porque sé que es un club que hace las cosas bien y que viene de realizar un gran campeonato. Así que será un desafío muy lindo y espero poder aprovecharlo de la mejor manera", le contó a La Auténtica Defensa el jugador correntino de 24 años, quien arribó en ritmo porque la MLS no cortó su calendario por el Mundial. "Físicamente estoy muy bien porque en Toronto venía trabajando. Llegué acá, hice una mini pretemporada y ahora queda completar la parte futbolística, ganar confianza con la pelota y terminar de conocerme con los compañeros", explicó el mediapunta, quien fue parte de la delegación Violeta que viajó a Formosa para enfrentar a River Plate por Copa Argentina (finalmente no integró el banco de suplentes porque no llegó su habilitación). En cuanto al amistoso Miño hizo un análisis positivo: "Jugamos contra un rival, uno de los mejores de la categoría y tuvimos situaciones muy claras para convertir. Somos muchos jugadores nuevos y estamos conociéndonos de a poco y adaptándonos al esquema y a la idea del técnico". El correntino jugó volcado sobre la izquierda, cerca de Jourdan y acompañando a Estigarribia. Respecto a lo que le pidió De la Riva para este equipo, Miño contó: "Presionar a los centrales para que no salgan limpio y cuando tenga la pelota, que juegue, que trate de lastimar yendo para adelante". Finalmente, el media-punta se mostró "contento, porque se está formando un grupo muy lindo" y se ilusionó para lo que viene: "Creo que vamos a andar muy bien. Tenemos un objetivo claro que es sumar puntos para salir de abajo y después ver para qué estamos. Pero tengo confianza que podemos hacer un buen torneo, porque tenemos grandísimos jugadores y el técnico está muy convencido en la idea de juego".

ILUSIONADO. MARIANO MIÑO LLEGÓ DESDE TORONTO FC Y CONFIA EN ESTE VILLA DÁLMINE: “TENEMOS GRANDES JUGADORES Y SE ESTÁ FORMANDO UN GRUPO LINDO".



