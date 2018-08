La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Juntos contra la diabetes







El Club de Leones Campana Norte y el Municipio trabajarán en una campaña de prevención de dicha enfermedad programando trabajos en conjunto. Fue en el marco de una reunión donde participaron el intendente Abella, el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi y miembros de la institución. El intendente Sebastián Abella recibió a las nuevas autoridades del Club de Leones Campana Norte para evaluar distintas propuestas con el fin de realizar distintos trabajos en conjunto. Junto al secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, el jefe comunal y los referentes de la institución coincidieron en aunar esfuerzos para realizar controles de diabetes en distintos puntos de la ciudad como política de prevención a una de las enfermedades que avanza mundialmente cada vez más en la población infantil. Meiraldi, en tanto, se refirió al Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA) que brinda a los pacientes diabéticos las herramientas que permiten un adecuado control de su patología, y está dirigido a la población que padece diabetes y no cuenta con cobertura de obra social ni capacidad económica para afrontar el tratamiento. No obstante, el secretario remarcó que "los pacientes con obras sociales deben exigir la cobertura que corresponde por ley". Del Club de Leones Campana Norte asistieron el presidente, Charly Schneider; el ex presidente con mandato cumplido Franciso Leporati; y el vicepresidente Jorge Bader. En el marco del encuentro, todos coincidieron en que en las campañas de control y prevención en la vía pública muchos de los pacientes "se descubren como diabéticos". "Si el paciente recibe el diagnóstico y el tratamiento adecuado puede vivir normalmente, algunos necesitarán una buena dieta y la utilización de una sola pastilla y otros más avanzados recibirán el tratamiento de insulinas, pero lo que no puede faltar es la información adecuada, porque ignorarla puede ser mortal debido a que la enfermedad provoca daños irreversibles en órganos vitales", finalizaron. Antes de concluir la reunión, los leones dialogaron con el Intendente sobre la posibilidad de utilizar algún edificio estatal para la realización de reuniones y encuentros para las entidades de bien público y ONG de la ciudad que no posean sedes propias. También se conversó sobre la búsqueda de fechas para celebrar actividades plurales. "Es importante que los miembros de las entidades encuentren puntos en común para aportar al buen desarrollo de la comunidad que representan", coincidieron.

