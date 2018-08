La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Cantlon quiso ver la causa del basural clausurado y no lo dejaron







Ayer se presentó en el Juzgado Federal. "Es de público conocimiento que nuestra zona siempre fue identificada como un posible lugar de localización del CEAMSE", dijo el concejal de la UV Más Campana. "Hace algunos días tomo estado público la imposibilidad de que los municipios de Campana y Zárate sigan colocando sus residuos domiciliarios en el predio de Cóncaro, donde lo venían haciendo hasta ahora, producto de una medida judicial de la Justicia Federal. Esta situación sin dudas que es muy compleja para ambas ciudades", explicó Axel Cantlon. En ese sentido, el concejal de la UV Más Campana dijo que ayer viernes se presentó en el Juzgado Federal de Campana para tomar vista del expediente por el cual se suspendió el vuelco de residuos sólidos urbanos en el predio de Cóncaro, ubicado entre Ruta 9 y Ruta 193. El concejal de la UV Más Campana se encuentra trabajando sobre la problemática de la disposición de los residuos domiciliarios. "En el juzgado, no nos permitieron revisar el expediente judicial. Nuestra intención era conocer las medidas que se están llevando adelante para saber el tiempo que quedará suspendido, porque en la transición los residuos se están llevando al CEAMSE. Nuestra intención también es saber la gravedad de la denuncia y controlar el cumplimento de las medidas requeridas para que el predio no se cierre más tiempo del que se requiera; dado que es de público conocimiento que nuestra zona siempre fue identificada como un posible lugar de localización del CEAMSE", concluyó Cantlon.

PREOCUPADO. Cantlon, ayer, en el Juzgado Federal de la calle 25 de Mayo. “Esta situación sin dudas que es muy compleja para ambas ciudades", dijo.



Cantlon quiso ver la causa del basural clausurado y no lo dejaron

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: