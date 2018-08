La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 El Sindicato del Fósforo inauguró consultorios médicos







El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA) brindará servicio de salud a miles de familias de la región. Con la presencia del Secretario General del SOEIFEPVA, Clay Jara Toledo, autoridades municipales y funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia, la inauguración de las flamantes instalaciones tuvo lugar este miércoles en horas de la mañana. Jara Toledo, aseguró que los consultorios responden a la necesidad de los afiliados y sus familias que reclamaban una atención rápida y eficaz. "La idea es que los vecinos entren se atiendan y se vayan el mismo día, no que estén dando turnos para dos, tres o cuatro meses", dijo el sindicalista luego de recorrer las instalaciones de Boulevard Lavalle 288. "Hoy en día se trata de brindar una contención directa, que sepan dónde y cuándo tienen que ir y de qué manera se van a atender con un trato puro, amable y exclusivamente hacia la gente", destacó el líder del SOEIFEPVA. Según se explicó, el Sindicato del Fósforo representa a más de 1200 afiliados en la región, con un crecimiento constante en Campana y localidades aledañas. Además, a través de OSFIP, la obra social del Fósforo, brinda contención a trabajadores y trabajadoras de otras actividades. "Con el sindicato y la obra social nos proponemos darle la atención en salud a los vecinos que no tienen prestación. Tenemos cobertura nacional y venimos trabajando fuertemente con intendentes y gobernadores para acompañar a las colectividades boliviana y paraguaya", subrayó Jara Toledo. De la inauguración participaron también autoridades de Comisión Directiva del SOEIFEPVA, como Óscar Ringler (Secretario Adjunto), Héctor Gómez (Secretario Gremial), Alejandro Rojas (Secretario Administrativo), entre otros, y Remy Jara Toledo, quien estará a cargo de la Delegación del gremio. Por otro lado, asistieron en representación del municipio Javier Contreras (Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales), Cecilia Acciardi (Secretaria de Desarrollo Social) y Guillermo Francia (Director de Compras), junto a Julio César Amoroso (Delegado Regional del ministerio de Trabajo bonaerense). "No tener que trasladarse hasta Villa Rosa o hasta Capital o hasta el Centro, para atenderse con los médicos, también hace a la dignidad de los trabajadores. Está bueno que hayan elegido Campana, un distrito importante, en constante crecimiento, en constante desarrollo, un pueblo de trabajo muy importante, la verdad bienvenidos en nombre de lo que es el Ministerio de Trabajo", dijo Amoroso.

CORTE DE CINTAS. Jara Toledo, autoridades municipales y funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia, inauguraron los consultorios el miércoles por la mañana.



