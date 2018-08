La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Un viernes olvidable para la economía nacional







Se encadenó una nueva suba del dólar, la escalada del Riesgo País, el desplome de los bonos en dólares y la fuerte caída de las empresas argentinas en Wall Street. La economía argentina tuvo ayer una jornada para el olvido. Por un combinatoria de factores internos y del contexto mundial, el dólar se disparó un 4% respecto al peso; el riesgo país trepó a los 700 puntos; los bonos en dólares perdieron un 8,5% de su valor; y las acciones de las empresas nacionales en la bolsa de Nueva York tuvieron un auténtico viernes negro. SUBIÓ EL DOLAR El dólar se disparó un 4% ($1,1) este viernes a $ 29,85 en bancos y agencias de la city porteña, en medio de una mayor demanda para cobertura debido al contexto de incertidumbre e inestabilidad, tanto externa como local. La divisa se disparó un 4,1% ($ 1,10) a $ 29,25 en una jornada donde la tendencia compradora acompañó el ciclo de fortaleza del dólar a nivel mundial, pero con una intensidad no esperada por el mercado local. Los mínimos se anotaron en los $ 28,90 cuando algunas órdenes de venta lograron disipar transitoriamente el fuerte sesgo alcista instalado desde el comienzo de la jornada. La demanda por cobertura se mantuvo muy intensa al promediar la rueda y consolidó la suba de los precios con un piso muy definido en los $ 29. Los máximos se registraron en las primeras operaciones pactadas en los $ 29,30, un valor que se repitió cerca del final cuando los precios abandonaron una relativa estabilidad previa y retomaron sobre el cierre el sendero alcista. En este contexto, el volumen operado subió un 20,5% a u$s 559 millones. Como es habitual, el Banco Central de la República Argentina efectuó durante la rueda, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado de u$s 50 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 29,0058, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 29. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio acumuló un aumento de un $ 1,96 respecto de los valores registrados en el cierre del viernes pasado. RIESGO PAÍS El riesgo país de la Argentina, medido por JP Morgan, se dispara este viernes un 11% y supera los 700 puntos, hasta las 704 unidades, con lo que toca un máximo desde febrero de 2015. En este contexto, la deuda pública de Argentina bajó con fuerza (caídas superiores al 8%) por los temores de los inversores a las consecuencias que podría tener sobre la economía el caso de posibles sobornos que involucra a políticos e importantes empresarios, dijeron operadores. "El reciente escándalo de corrupción que salpica a políticos y a importantes empresarios va a tener un impacto negativo en el crecimiento de Argentina", indicó esta semana la calificadora de riesgo Fitch. CAÍDA DE BONOS Los títulos públicos en dólares transitaron este viernes una de las peores jornadas en los últimos tiempos, con derrapes de hasta el 8,5%, en medio de la disparada del riesgo país - tocó máximos en 3 años y medio - y del dólar, tras el avance de la investigación judicial que salpica a políticos y empresarios por supuestos sobornos millonarios, y un verdadero viernes negro en los mercados internacionales. Es que a la adversidad doméstica, en momentos de una notoria retracción en la marcha de la economía , se sumaron factores externos como la devaluación de monedas emergentes, en medio de un fuerte aumento en la aversión global al riesgo, después de que el presidente de EEUU Donald Trump decidiera duplicaba los aranceles a las importaciones de aluminio y acero provenientes de Turquía. A raíz de esto, la lira turca registró una fuerte devaluación, cuyo efecto inmediato fue un contagio en casi todas las monedas de emergentes, incluido nuestro país, donde la divisa saltó un 4,1%. Así fue como los principales bonos en dólares (que cotizan en moneda dura) se desplomaron con fuerza, en sintonía con el salto del riesgo país. CAYERON LAS ACCIONES En medio de la crisis turca que golpeó a los mercados del mundo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York se desplomaron hasta casi 11%, presionadas además por la investigación judicial que salpica a políticos y empresarios por supuestos sobornos millonarios, y la disparada del dólar frente al peso. Los papeles deL Banco Francés lideraron las bajas con un derrape del 10,9%, seguidos por los del Banco Macro, con un descenso del 9,5%; y los del IRSA, con una caída del 7%. También cayeron fuerte los ADR del Grupo Supervielle (-6,1%); de Galicia (-5,9%); de Despegar (-5,3%); de Pampa Energía (-4,8%); y Telecom (-4,4%).



Un viernes olvidable para la economía nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: