Olga García. Foto: Archivo.

Una explosión que podría haberse evitado destruyó la vida de dos personas esenciales, esenciales para sus familias y para los alumnos de la escuela Nº 49 de Moreno. La reparación de la instalación de gas había sido reclamada varias veces sin respuesta, como ocurre en numerosos edificios escolares. La educación pública no es esencial para el actual gobierno y la consecuencia es la desvalorización de la misión de los docentes, la disminución de la importancia de la educación que ha generado en la Argentina una realidad de movilidad social que produjo desde el S XIX un país con posibilidades de integración y ascenso que se intensificó durante la gestión de gobiernos populares. El gobierno actual busca evadir la responsabilidad del estado de brindar, en igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y desprecia el valor del trabajo docente disminuyendo el nivel salarial. La crisis económica en la que nos ha introducido el actual proyecto de país se refleja profundamente en todos los niveles educativos. El desfinanciamiento de las universidades del interior, el conurbano y Capital Federal lo demuestra. Se trata de eliminar el incentivo docente y se persigue la actividad gremial de SUTEBA, a la que se intenta destruir económicamente con altas multas por su adhesión al paro, que no era solo bonaerense sino integrado por varias provincias. La Escuela Nº 49 de Moreno pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs. As. El presupuesto provincial educativo sufre intensa disminución, lo que simboliza la identidad ideológica de quienes gobiernan. A la Gobernadora Vidal se le reclamó que reconozca la emergencia edilicia que sufren varias escuelas provinciales y recién ahora, frente al impacto social del fallecimiento de dos integrantes del personal, se han iniciado algunas obras de reparación y ante reclamos de los docentes se han suspendido actividades donde existen riesgos por deterioros en instalaciones de electricidad o gas. El Presidente y la Gobernadora participaron de un acto en un club de Quilmes donde sonrientes hablaron de un Estado "al servicio de los argentinos" pero se quitó importancia a la tragedia del espacio educativo mencionando el "problemita del escape de gas de la vecina". Por su lado Vidal acusa a los consejeros escolares de Moreno pero no aclara que está integrado por interventores de su gobierno. Es tradicional en nuestra patria que se exprese con poesía y ritmo popular en la cancha de fútbol o en la calle lo que siente el pueblo y lo que analiza en las tragedias que les toca padecer. En Moreno los manifestantes cantaron "Olé, olé, olé, olá/ no fue tragedia, no fue casual/ es el ajuste del gobierno de Vidal".

Opinión:

¿Quienes nos devuelven a los compañeros?

Por Olga García

