El gobierno sigue insistiendo en que estamos en el camino correcto y es por eso que ni se le ocurre cambiar el rumbo porque nos llevará a un país paradisíaco donde todos seremos sumamente felices. Esto significa que el sufrimiento de la gran mayoría de los argentinos es lo que vinieron a hacer y por lo tanto no hay ni errores ni impericia, más allá de las mentiras dichas en las campañas electorales. Una vez más, este relato "M" colisiona violentamente con esta realidad tan agobiante. No debe extrañar que el descontento social no pare de crecer ni siquiera con el promocionado caso de las fotocopias de unos cuadernos que entre otras cosas produjo el milagro de transformar a los empresarios involucrados quienes pasaron de pagar coimas a ser víctimas obligados a aportar para la campaña K y por lo tanto son los únicos que quedaron en libertad. Casi una piedra filosofal. Curiosamente el fiscal Stornelli le manifestó a un empresario imputado, "No hay sortijas para todos". Es posible que se haya referido a los empresarios que no están dispuestos a involucrar a algún funcionario del anterior gobierno y por lo tanto no serán liberados. Casi a diario nos enteramos de nuevas transferencias de recursos desde abajo hacia arriba. Cientos de escuelas públicas debieron ser cerradas por el peligro cierto a que se repita una tragedia como la sucedida en Moreno. Lo preocupante es que los recortes en la inversión en la escuela pública no sólo significan menores salarios para los docentes sino también una falta de mantenimiento de la infraestructura educativa. Resulta significativo que al mismo tiempo que se ajusta en educación pública se sigue pagando subsidios a la educación privada. Estos subsidios serían innecesarios si se sinceraran los precios que pagan los contratantes de esos servicios educativos según sus costos, tal como se ha hecho con las tarifas de servicios públicos. ¿No es que el esfuerzo debe ser de todos? A partir de septiembre las jubilaciones aumentarán un 19,2% en lugar del 29,6% que les hubiera correspondido si se hubiera mantenido la fórmula cambiada por la reforma previsional promovida por el gobierno y aprobada por el congreso en diciembre con la ayuda del sector "racional" que se autodenomina opositor aunque rara vez lo demuestra. El poder ejecutivo estableció unilateralmente el salario mínimo en 12.500 pesos, muy por debajo de la línea de la pobreza establecida por el gubernamental INDEC. ¿Alguien cree que se puede vivir decentemente con 12.500 pesos? Esta destrucción del mercado interno está aumentando exponencialmente el desempleo, la pobreza y el hambre en medio de una inflación indomable y fabulosas ganancias de la patria financiera. Que lejos quedaron aquellas promesas de "agregar derechos", "pobreza cero" y "empleos de calidad" con que Cambiemos consiguió tantos votos Finalmente el Senado rechazó el proyecto de legalización del aborto por 38 votos a 31. Esta decisión tomada bajo una fuerte presión por las iglesias y principalmente la católica, no impedirá ni uno sólo de los abortos que se harán de ahora en más en forma clandestina lo que provoca muchas veces la muerte de las mujeres más humildes que no pueden pagar por una intervención segura. Con la consigna de las dos vidas, en lugar de salvar una se pierden dos. Esta desigualdad de oportunidades es una más de las tantas que se dan en nuestra sociedad y que evidentemente este gobierno no está dispuesto ni siquiera a mitigar. Pese a todo, más temprano que tarde, el proyecto será ley. Aporofobia es un concepto creado por la filósofa española Adela Cortina y que significa el rechazo al pobre. No parece descabellado decir que este gobierno sufre de ello.

Aporofobia

Por José Abel Perdomo

