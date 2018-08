La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Villa Dálmine:

Miño; "Creo que vamos a andar muy bien"







El mediapunta de 24 años disputó su primer amistoso en Villa Dálmine. Una de las caras nuevas que presentó Villa Dálmine en el amistoso frente a Deportivo Morón fue la de Mariano Miño, el mediapunta con pasado en Boca Unidos de Corrientes y que llegó a Campana desde la Major League Soccer (MLS), donde estuvo en Toronto FC. "Vengo con muchas ganas de jugar. En Toronto jugué muy poco y la decisión fue volver a Argentina para sumar partidos. Y Villa Dálmine era una gran opción porque Felipe (De la Riva) hizo mucha fuerza para que yo me incorpore y porque sé que es un club que hace las cosas bien y que viene de realizar un gran campeonato. Así que será un desafío muy lindo y espero poder aprovecharlo de la mejor manera", le contó a La Auténtica Defensa el jugador correntino de 24 años, quien arribó en ritmo porque la MLS no cortó su calendario por el Mundial. "Físicamente estoy muy bien porque en Toronto venía trabajando. Llegué acá, hice una mini pretemporada y ahora queda completar la parte futbolística, ganar confianza con la pelota y terminar de conocerme con los compañeros", explicó el mediapunta, quien fue parte de la delegación Violeta que viajó a Formosa para enfrentar a River Plate por Copa Argentina (finalmente no integró el banco de suplentes porque no llegó su habilitación). En cuanto al amistoso Miño hizo un análisis positivo: "Jugamos contra un rival, uno de los mejores de la categoría y tuvimos situaciones muy claras para convertir. Somos muchos jugadores nuevos y estamos conociéndonos de a poco y adaptándonos al esquema y a la idea del técnico". El correntino jugó volcado sobre la izquierda, cerca de Jourdan y acompañando a Estigarribia. Respecto a lo que le pidió De la Riva para este equipo, Miño contó: "Presionar a los centrales para que no salgan limpio y cuando tenga la pelota, que juegue, que trate de lastimar yendo para adelante". Finalmente, el media-punta se mostró "contento, porque se está formando un grupo muy lindo" y se ilusionó para lo que viene: "Creo que vamos a andar muy bien. Tenemos un objetivo claro que es sumar puntos para salir de abajo y después ver para qué estamos. Pero tengo confianza que podemos hacer un buen torneo, porque tenemos grandísimos jugadores y el técnico está muy convencido en la idea de juego".

ILUSIONADO. MARIANO MIÑO LLEGÓ DESDE TORONTO FC Y CONFIA EN ESTE VILLA DÁLMINE: “TENEMOS GRANDES JUGADORES Y SE ESTÁ FORMANDO UN GRUPO LINDO".



