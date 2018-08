La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Fútbol 7:

Se juega la 15ª fecha y quedarán definidos los equipos que clasifican a la Zona Campeonato y cuáles seguirán en la Zona Repechaje. El Torneo de Fútbol 7 "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario" que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped sintético concluirá hoy su primera fase con la disputa de la 15ª fecha. Entonces quedarán definidos los 16 equipos que jugarán la segunda etapa en la Zona Campeonato (los ocho mejores de cada uno de los grupos de la primera fase) y los 16 que continuarán en la Zona Repechaje. En tanto, la 14ª fecha dejó los siguientes resultados y goleadores: ZONA A -CYL 4 - Inmatel FC 1. Goles: Cristián Sica (3) y Nicolás Urbieta (CYL); Lucas Costa (INM). -Inmobiliaria Gómez Ayerra 3 - OLC Combustibles 0. Goles: Augusto Colaneri (2) y Esteban Boveri (IGA). -Plegadoras Migueles 0 - Humilde Team 5. Goles: Jonatan Alfaro (2), Juan José Fraccaroli, Joaquín Albano y Matías Avila (HUT). -Inmobiliaria Dacunda 1 - Lubricentro El Changuito 1. Goles: Carlos Barrichi (IDI); Lucas Espíndola (LEC). -Bolskaya 1 - Saca-Chispa FC 3. Goles: Julián Mendieta (BOL); Guillermo Reynoso, Joaquín Mannara y Luis Loyola (SC). -La Unión 2 - Rossi Producciones 0. Goles: Rodrigo Barraza (2) (LAU). -Metalúrgica Gapsof 2 - Interacero 2. Goles: Luciano Gambini (2) (MG); Ramiro Bianchi y Matías Gatti (INT). -Paso a Paso 4 - La Chancleta de Neymar 4. Goles: Valentín Di Doménica, Fernando Cecco, Adrián Sassone y Augusto Puzzo (PAP); Goles: Nicolás Bravo (2), Uriel Brandan y Paulo Boumerá (LCN). POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 36 puntos; 2) Inmobiliara Dacunda, 31 puntos; 3) Interacero, 30 puntos; 4) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 29 puntos; 5) Metalúrgica Gapsof, 28 puntos; 6) Lubricentro El Changuito, 28 puntos; 7) Humilde Team, 26 puntos; 8) Paso a Paso, 21 puntos; 9) Plegadoras Migueles, 21 puntos; 10) OLC Combustibles, 15 puntos; 11) Saca-Chispa FC, 13 puntos; 12) CyL, 12 puntos; 13) La Unión, 9 puntos; 14) Bolskaya, 8 puntos; 15) Rossi Producciones, 7 puntos; 16) Inmatel FC, 6 puntos. FECHA 15. La última jornada de la primera fase se disputará hoy con la siguiente programación: Plegadoras Migueles vs. Inm. Gómez Ayerra (14.00); Inmatel FC vs. La Unión (15.10); Bolskaya vs. Lubricentro El Changuito (15.10); CYL vs. La Chancleta de Neymar (16.20); OLC Combustibles vs. Metalúrgica Gapsof (16.20); Rossi Producciones vs. Paso a Paso (17.30); Humilde Team vs. Interacero (18.40); Saca-Chispa FC vs. Inmobiliaria Dacunda (19.50). ZONA B -Deportivo Malbec 0 - Branca FC 0. -Carnicería Belén 2 - Shalke04 2. Goles: Diego Barrios y Rubén Betanzos (CAB); Agustín Monteleone y Leonel Montani (S04). -Paliza Táctica 1 - Anden 938 4. Goles: Jonathan Schapert (PAL); Jonathan Boscoso, Nicolás Cossali, Agustín Di Francesco e Ignacio Vázquez (AND). -Hierros Campana 2 - LAD 2. Goles: Enzo Montani y Stefano Donattini (HIE); Mauro Pérez y Martín Raza (LAD). -Lavadero Mr. Wash 4 - Mirtha La Pantera 0. Goles: Tulio Barrios (3) y Diego Gómez (LMW). -Rocamora FC 1 - Amigos de Ronaldo 2. Goles: Agustín Graff (RFC); Franco Parrilla y Bruno Santini (ADR). -Criscar Premium 3 - La20 4. Goles: Federico Gasperi (2) y Fernando Cimiotto (CRP); Joaquín Lima (2) y Franco Colliard (2) (LA20). -Actis Seguros 3 - Gallego Automotores 4. Goles: Ezequiel Armentano, Juan Román Espíndola y Jorge Bidegaín (ACS); Ignacio Fernández (2) y Joel Leiva (2) (GA) POSICIONES: 1) Lavadero Mr. Wash, 31 puntos; 2) Branca FC, 31 puntos; 3) Anden 938, 26 puntos; 4) Hierros Campana, 26 puntos; 5) La 20, 25 puntos; 6) Criscar Premium, 23 puntos; 7) Paliza Táctica, 22 puntos; 8) Shalke 04, 18 puntos; 9) Carnicería Belén--, 18 puntos; 10) Deportivo Malbec, 18 puntos; 11) Gallego Automotores, 16 puntos; 12) Mirtha La Pantera, 14 puntos; 13) Amigos de Ronaldo, 14 puntos; 14) Rocamora FC, 14 puntos; 15) LAD, 12 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos. FECHA 15. La última jornada de la primera fase se disputará hoy con la siguiente programación: LAD vs. Mirtha La Pantera (14.00); Anden 938 vs. Amigos de Ronaldo (15.10); Shalke 04 vs. Rocamora FC (16.20); Lavadero Mr. Wash vs. Branca FC (17.30); Carnicería Belén vs. Paliza Táctica (17.30); La 20 vs Actis Seguros (18.40); Hierros Campana vs. Deportivo Malbec (18.40); y Gallego Automotores vs. Criscar Premium (19.50). GOLEADORES: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 18 goles; 2) Maximiliano Márquez (Inm. Paulino Cuenca), 15 goles; 3) Tomás Gatti (Interacero), 14 goles; 4) Paulo Espíndola (Lub. El Changuito), 14 goles; 5) Jonathan Boscoso (Anden 938), 13 goles; 6) Diego Barrios (Car. Belén), 13 goles; 7) Facundo Cremon (Rocamora FC), 13 goles; 8) Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), 13 goles; 9) Facundo Fernández (Gallego Automotores), 13 goles; 10) Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar), 12 goles.

