La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Breves: Fútbol







EMPEZÓ LA PREMIER: Manchester United derrotó a Leicester en el partido apertura de la Premier League de Inglaterra.- EMPEZÓ LA SUPERLIGA: con una victoria de Vélez Sarsfield sobre Newells se puso en marcha el campeonato 2018/19.- COPA LIBERTADORES: Racing Club y River Plate igualaron sin goles en Avellaneda.- GUARDIOLA "DECEPCIONADO": El entrenador del Manchester City se siente "decepcionado por lo que dijo el presidente de la AFA".- MESSI CAPITÁN: Barcelona oficializó a Lionel Messi como portador del brazalete.- EMPEZÓ LA SUPERLIGA Con la victoria de Vélez Sarsfield 2-0 sobre Newells, anoche se puso en marcha anoche el campeonato 2018/19 de la Superliga Argentina de Fútbol. En tanto, al cierre de esta edición, San Lorenzo de Almagro jugaba como visitante frente a Tigre en el segundo partido de la jornada. En tanto, para hoy, están pautados otros cuatro encuentros: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Argentinos Juniors (13.15); Unión de Santa Fe vs Aldosivi de Mar del Plata (15.30), Patronato de Paraná vs Colón de Santa Fe (17.45) y Belgrano de Córdoba vs San Martín de San Juan (20.00), equipo que cuenta con el campanense Nazareno Solís (a préstamo desde Boca Juniors). En tanto, mañana domingo jugarán: Boca Juniors vs Talleres de Córdoba (11.00), Godoy Cruz vs Estudiantes de La Plata (13.15), Lanús vs Defensa y Justicia (15.30), Rosario Central vs Banfield (17.45) y Huracán vs River Plate (20.00). La programación se completará el lunes con Atlético Tucumán vs Racing Club (21.00), mientras que el duelo entre Independiente y San Martín de Tucumán quedó postergado por la participación del Rojo en la Suruga Bank. COPA LIBERTADORES El jueves por la noche, Racing Club y River Plate igualaron sin goles en Avellaneda en el partido de ida de su serie de Octavos de Final de la Copa Libertadores. La revancha se jugará el próximo miércoles 29 en el Monumental, donde Marcelo Gallardo no podrá contar con su capitán, Leonardo Ponzio, quien fue expulsado en el cierre del primer tiempo. En tanto, con Juan Mercier como titular, Atlético Tucumán derrotó 2-0 como local a Atlético Nacional y viajará con ventaja a la revancha que se disputará el martes 28 en Medellín. Los goles del Decano los marcaron Leandro Díaz a los 7 del primer y Guillermo Acosta a los 25 del ST. GUARDIOLA "DECEPCIONADO" El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, señaló ayer que se siente "decepcionado por lo que dijo el presidente de la AFA", en referencia a Claudio "Chiqui" Tapia, quien había manifestado que era imposible su contratación para la Selección Argentina por cuestiones económicas. "Estoy decepcionado porque el presidente de la AFA no puede decir que no podía ponerse en contacto conmigo porque mi salario es extraordinario. Para decir que no puede contratarme por mi salario, primero tiene que hablar conmigo y saber todo", aseguró el ex DT de Barcelona y Bayern Munich, quien igualmente expresó su postura: "El técnico de la Selección Argentina debe ser argentino; hay muchos y son realmente buenos". MESSI CAPITÁN Luego de la salida de Andrés Iniesta, quien continúa su carrera en el fútbol japonés, Barcelona oficializó a cuatro jugadores surgidos de sus divisiones formativas como capitanes. Lionel Messi será quien porte el brazalete; mientras que sus sucesores, en caso que no esté en el campo de juego, serán: Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto. EMPEZÓ LA PREMIER Con goles del francés Paul Pogba y Luke Shaw, Manchester United derrotó ayer 2-1 a Leicester en el partido que abrió una nueva temporada de la Premier League de Inglaterra. En el equipo que dirige Jose Mourinho no jugaron ni el arquero Sergio Romero ni el defensor Marcos Rojo, los dos argentinos que integran el plantel de los Red Devils.



