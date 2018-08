La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Rugby:

El CCC busca su tercera victoria seguida en el inicio del Grupo Ascenso







Tras sus triunfos sobre Mercedes y Los Pinos, esta tarde recibe a Beromama. No hay dos sin tres, dicen. Y a eso apuesta el plantel superior del Club Ciudad de Campana, que después de vencer a Mercedes Rugby y Los Pinos, esta tarde buscará su tercera victoria consecutiva en el arranque del Grupo Ascenso de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Será desde las 15 horas, cuando reciba la visita de Beromama, equipo que todavía no suma puntos en esta segunda parte de la temporada y que en la fecha pasada cayó 52-24 como local frente a San Marcos (en la primera perdió 27-7 en su visita a Virreyes). Por su parte, los dirigidos por César Gigena acumulan dos ajustados triunfos: 25-19 sobre Mercedes Rugby como local y 27-23 como visitante sobre Los Pinos, en un encuentro que revirtió en los minutos finales gracias a los tries de Andrés Moreno y Franco Barco. Para recibir a Beromama esta tarde, el head coach Tricolor definió la siguiente alineación: Gabriel Pujol, Santiago Sautón, Leonardo Vega; Laureano Salas, Andrés Moreno; Carlos Díaz, Nicolás Roggero, Adrián Lugo; Andrés Kibisz, Juan Calvi; Cristian Giles Delgui, Julián Agostino, Franco Pittari, Facundo Cerdá; y Franco Velázquez. Las posiciones del Grupo Ascenso están encabezadas por Del Sur Rugby con 9 puntos; y luego aparecen Ciudad de Campana y San José con 8 puntos cada uno. Más atrás: 4) San Marcos, 6 puntos; 5) Virreyes y Los Pinos, 5 puntos; 7) Tiro Federal de Baradero, 4 puntos; 8) Mercedes Rugby, 2 puntos; 9) Sociedad Hebraica, 1 punto; 10) Atlético San Andrés y Beromama, sin puntos. La tercera fecha que se jugará hoy se completará con los siguientes encuentros: Atlético San Andrés vs Tiro Federal de Baradero; Sociedad Hebraica vs Mercedes Rugby; Del Sur Rugby vs Los Pinos; y San Marcos vs Virreyes. Libre queda San José.

CON GARRA. EN LA FECHA PASADA, EL TRICOLOR SUPERÓ 27-23 A LOS PINOS COMO VISITANTE.



Rugby:

El CCC busca su tercera victoria seguida en el inicio del Grupo Ascenso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: